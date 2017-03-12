Евгений Гришковец 27 апреля представит в Пскове спектакль «Дредноуты»

онлайн. Евгений Гришковец выступит 27 апреля в 19.00 в БКЗ Псковской областной филармонии. Билеты по цене от 1000 рублей в кассе филармонии и

Жанр, в котором работает Гришковец, называют просто - «гришковец»: определить то, что происходит на сцене, как-то по-другому невозможно - настолько это необычно, не похоже ни на что. Он знает волшебное слово, точнее, у него все слова волшебные. Колдовство это совершенно особого рода: Гришковец рассказывает о своем детстве (юности, военной службе, зрелости и так далее), а зритель, будь он хоть афроамериканцем преклонного возраста, думает, что это все о нем. Эффект не объяснишь только тем, что постсоветскую публику цепляют такие архетипы, как пионерское детство, дембельский альбом и т. д. Гришковец идет нарасхват и за рубежом: западный зритель тоже находит в его спектаклях что-то свое. В этом смысле Евгений Гришковец уникален.

«Это очень важная, этапная для меня работа и, если говорить о моноспектаклях, видимо, последняя. Выше «Дредноутов» мне, я думаю, не шагнуть. Дальше я могу заниматься только мемуаристикой на сцене», – говорит Евгений Гришковец.

«Дредноуты» - это спектакль о самых больших военных кораблях, о событиях Первой мировой, о грандиозной Ютландской битве. Евгений Гришковец рассказывает историю битвы, как мальчик излагает друзьям увлекательную сказку о больших кораблях и морских боях. Гришковец дробит большую историю на крошечные осколки человеческих судеб. Гришковец соединяет в спектакле короткие эпизоды сражений. Причем только те из них, в которых запечатлелась история людского благородства.

Спектакль «Дредноуты» имеет подзаголовок «спектакль для женщин». Так вот это - провокация. Гришковца поразило следующее обстоятельство: женщины никогда не читают книг о военных коряблях и грандиозных битвах, они их даже в руки не берут. Несмотря на то, что как раз в этих книгах так много важного сказано о мужчинах - их мечтах, разочарованиях, амбициях, надеждах, отваге, сентиментальности и верности долгу. То есть о том, о чем в книгах по психологии не прочтешь.

На самом деле те вещи, о которых говорит Гришковец, - некоторые диковинные примеры соблюдения правил чести, воинской доблести, мужества и даже самоотверженности - сейчас неоднозначно воспринимаются не только женщинами, но и современными мужчинами. И вовсе не потому, что все эти качества им не присущи, просто не востребованы.

Источник: Псковская Лента Новостей