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Третий показ постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» состоится 11 апреля
Третий показ постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» состоится 11 апреля в 19.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально- концертной дирекции Псковской области, работа «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» режиссера Евгении Львовой - совместный проект детской театральной школы-мастерской «Гвозди» и Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина. Первый премьерный показ состоялся в ноябре 2016 года и прошел с большим успехом.
Своеобразие и важность этого театрального проекта заключается в том, что его целью является серьёзный диалог с подростковой и молодежной аудиторией, к которой профессиональный театр обращается нечасто.
Материалом для спектакля служит пьеса современного австрийского драматурга Хольгера Шобера, поднимающая тему исторической памяти. Пьеса «Чёрное молоко, или Экскурсия в Освенцим» моделирует ситуацию, при которой сухие цифры учебника истории превращаются в человеческие судьбы и становятся личным переживанием.
Создатели постановки убеждены, что осмысление исторических уроков прошедшего века необходимо молодому поколению.
Этот спектакль - честный и откровенный разговор с юношеской аудиторией о том, как трагедии прошлого могут отозваться в личной судьбе каждого из нас. При этом форма обращения к зрителю далека от нравоучительност
Дискуссия после просмотра - неотъемлемый компонент спектакля, когда подростки и взрослые в зрительном зале получают возможность оценить увиденное, высказаться и услышать друг друга.
Постановка рекомендована для зрителей старше 12-ти лет. Билеты можно приобрести в кассе театра или онлайн на сайте.
Дискуссия после просмотра - неотъемлемый компонент спектакля, когда подростки и взрослые в зрительном зале получают возможность оценить увиденное, высказаться и услышать друг друга.
Постановка рекомендована для зрителей старше 12-ти лет. Билеты можно приобрести в кассе театра или онлайн на сайте.
Источник: Псковская Лента Новостей