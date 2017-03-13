Третий показ постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» состоится 11 апреля

Третий показ постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» состоится 11 апреля в 19.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально- концертной дирекции Псковской области, работа «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» режиссера Евгении Львовой - совместный проект детской театральной школы-мастерской «Гвозди» и Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина. Первый премьерный показ состоялся в ноябре 2016 года и прошел с большим успехом.

Своеобразие и важность этого театрального проекта заключается в том, что его целью является серьёзный диалог с подростковой и молодежной аудиторией, к которой профессиональный театр обращается нечасто.

Материалом для спектакля служит пьеса современного австрийского драматурга Хольгера Шобера, поднимающая тему исторической памяти. Пьеса «Чёрное молоко, или Экскурсия в Освенцим» моделирует ситуацию, при которой сухие цифры учебника истории превращаются в человеческие судьбы и становятся личным переживанием.

Создатели постановки убеждены, что осмысление исторических уроков прошедшего века необходимо молодому поколению.

Этот спектакль - честный и откровенный разговор с юношеской аудиторией о том, как трагедии прошлого могут отозваться в личной судьбе каждого из нас. При этом форма обращения к зрителю далека от нравоучительност и, провоцирует ответную реакцию, выводит на диалог.

Дискуссия после просмотра - неотъемлемый компонент спектакля, когда подростки и взрослые в зрительном зале получают возможность оценить увиденное, высказаться и услышать друг друга. Постановка рекомендована для зрителей старше 12-ти лет. Билеты можно приобрести в кассе театра или онлайн на сайте.

Источник: Псковская Лента Новостей