Фееричный спектакль балета «TODES» состоялся в Пскове. ФОТО3 марта в БКЗ Псковской областной филармонии состоялась премьера нового фееричного спектакля «Мы» балета Аллы Духовой «TODES», не имеющего аналогов (ФОТОРЕПОРТАЖ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в...8
Спектакль «Человек, обреченный на счастье» увидят сегодня зрители в Псковском театре драмы
Спектакль «Человек, обреченный на счастье» увидят зрители в Псковском театре драмы в воскресенье, 26 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре драмы, этот ироничный спектакль, названный словами автора: «Человек, обреченный на счастье», вмещает массу людей, событий и мест. Режиссер постановки Борис Бирман из Петербурга задает динамичный ритм, виртуозные актеры мгновенно перевоплощаются в персонажей С. Довлатова.
В центре стремительного калейдоскопа — сам автор. Мечущийся и сомневающийся, талантливый и неустроенный, выпивающий, чтобы уйти от пасмурной действительности, противостоящий, тихо бунтующий, и в то же время, порой идущий на компромиссы, также, как все, стремящийся к простому человеческому счастью.
Сквозная тема постановки — творческий человек в окружающем его мире абсурда. О времени, о быте и поэзии, о любви и литературе, и о любви к литературе, о России и Америке. А в целом о нас с вами. Спектакль без назидания, но и без «хэппи энд» в финале.
В постановку вошли истории из повестей и рассказов С. Довлатова «Хочу быть сильным», «Встретились — поговорили», «Когда-то мы жили в горах», «Компромисс», «Заповедник», «Марш одиноких», «Наши», «Чемодан», и др.
Действие спектакля переносит нас в Ленинград и Таллин, Пушкинский заповедник и Нью-Йорк, в старый Тифлис и в горное село на Кавказе.
В главной роли актер Всеволод Цурило, приглашенный из Петербурга.
В спектакле также заняты: народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженные артисты РФ Сергей Попков и Виктор Яковлев, артисты Ангелина Аладова, Андрей Атабаев, Валентина Банакова, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Максим Плеханов, Мария Петрук, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Ксения Тишкова, Наталья Петрова.
Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут. Начало в 18.00.
Для зрителей 16+.
Источник: Псковская Лента Новостей