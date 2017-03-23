Псковичей приглашают на балет «Ромео и Джульетта»

26 марта в 17.00 на сцене БКЗ Псковской областной филармонии состоится постановка балета «Ромео и Джульетта» в исполнении московского театра «Корона Русского Балета».

Эта постановка является одной из наиболее известных и успешных на сегодняшний день. Это повесть целого поколения, отличающаяся глубоким драматизмом, душевностью и наполненностью сюжета.

«Ромео и Джульетта» - это балет, написанный Сергеем Прокофьевым по одноименному произведению Уильяма Шекспира. Сюжет балета многим хорошо знаком - несчастная любовь подростков, проживающих во враждующих между собой семьях. Клан Монтекки и клан Капулетти никак не могут найти общий язык, а из-за этого страдают их дети. Не имея возможности быть вместе, они решают умереть, покончив свою жизнь самоубийством. Многолетняя вражда между Монтекки и Капулетти прекращена ценою жизни двух любящих.

Московский театр «Корона Русского Балета» был создан в 1997 году. В его репертуаре имеются балеты классического русского наследия и современные постановки. Основываясь на великих традициях русской балетной классики, они создают спектакли, которые будут понятны и интересны сегодняшнему зрителю.

Художественный руководитель театра - Анатолий Емельянов, кавалер ордена Дягилева II степени «За пользу Русской культуре».

Источник: Псковская Лента Новостей