«Роберто Зукко» станет последним спектаклем афиши марта Псковского театра драмы

31 марта постановку французского режиссера Ришара Боюнеля «Роберто Зукко» покажут на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина. Это первый показ спектакля в 2017 году и заключительный спектакль в мартовской афише, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Работа создана на основе произведения Бернара Мари-Кольтеса. Французский драматург написал пьесу о Роберто Зукко в 1988 году. Впоследствии ее неоднократно ставят на сценах театров в разных странах. Пьеса также легла в основу художественного фильма 2001 года «Роберто Зукко», снятого режиссёром Седриком Каном.

Спектакль «Роберто Зукко» - совместный проект Псковского академического театра драмы и Института Франции в России. Это реальная история серийного убийцы, который в 80-х годах был объявлен самым разыскиваемым преступником во Франции, Италии и Швейцарии. Насколько известно, он совершил своё первое убийство в 19 лет, когда зарезал свою собственную мать и задушил своего отца, офицера полиции за то, что они отказались одолжить ему свою машину. За свое преступление Роберто Зукко получил 10 лет заключения в тюремной психиатрической больнице в Реджо-нель-Эмилии.

15 мая 1986 года, проведя в психиатрической больнице 5 лет от положенного срока, Роберто сбежал. Он ускользнул от преследования полиции и покинул страну, уехав во Францию на поезде. В ближайшие несколько лет Зукко совершал многочисленные преступления, начиная от взломов и изнасилований и заканчивая убийствами.

Автор романа Бернар-Мари Кольтес не пытается копировать реальность. Для него Роберто Зукко - это Гамлет конца двадцатого века. Он - человек, который не может справиться с насилием, живущим внутри него. И он выплескивает это насилие в общество, которое это насилие и породило. Режиссер Ришар Брюнель постарался сохранить дух оригинальной литературы и построить на сцене своего рода поэтическое, мифологическое произведение, где нет четкой границы между чудовищем и героем, между монстром и ребенком, жадно ищущим любви.

Билеты еще в продаже. Их можно приобрести онлайн, в кассе театра на улице Пушкина, 13 и в гипермаркете «Империал» на первом этаже.

Для зрителей старше 18 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей