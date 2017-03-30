К 135-летию Корнея Чуковского в Псковском драмтеатре покажут «Краденое солнце»

Сегодня, 31 марта, родился Корней Чуковский. В некоторых источниках встречается дата его рождения 1 апреля. Она появилась в связи с ошибкой при переходе на новый стиль (прибавлено 13 дней, а не 12, как должно для XIX века). Тем не менее сам Корней Чуковский праздновал свой день рождения как раз 1 апреля.

Именно поэтому 1 апреля, к 135-летию великого писателя, в Псковском театре драмы покажут спектакль «Краденое солнце».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, в постановке «Краденое солнце» зрителей ожидают настоящие приключения и чудеса. Действие разворачивается не на привычной сцене, а в пространстве музея театра.

Режиссер необычного действа соединяет три стихии: музыкальную, живописную и драматическую, на глазах у зрителей создавая сказку.

На экране оживают обитатели сказочного леса, пространство наполняется причудливыми звуками: вместе с актерами дети начинают сочинять старую добрую сказку на новый лад.

Художник создает образы персонажей сказки с помощью разных материалов и техник - красок, карандашей, коллажей, пластилина, теней, используется метод radymade.

Музыкант использует не только классический набор духовых, ударных, но и уникальные рукотворные инструменты, созданные для спектакля.

Продолжительность сеанса 50 минут. Для зрителей 3+.

онлайн на сайте. Стоимость - 200 рублей. Приобрести билет можно в кассе театра на улице Пушкина, 13 или. Стоимость - 200 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей