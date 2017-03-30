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К 135-летию Корнея Чуковского в Псковском драмтеатре покажут «Краденое солнце»

31.03.2017 09:15 ПЛН, Псков

Сегодня, 31 марта, родился Корней Чуковский. В некоторых источниках встречается дата его рождения 1 апреля. Она появилась в связи с ошибкой при переходе на новый стиль (прибавлено 13 дней, а не 12, как должно для XIX века). Тем не менее сам Корней Чуковский праздновал свой день рождения как раз 1 апреля.
 
 
Именно поэтому 1 апреля, к 135-летию великого писателя, в Псковском театре драмы покажут спектакль «Краденое солнце».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, в постановке «Краденое солнце» зрителей ожидают настоящие приключения и чудеса. Действие разворачивается не на привычной сцене, а в пространстве музея театра. 
 
Режиссер необычного действа соединяет три стихии: музыкальную, живописную и драматическую, на глазах у зрителей создавая сказку.
 
 
На экране оживают обитатели сказочного леса, пространство наполняется причудливыми звуками: вместе с актерами дети начинают сочинять старую добрую сказку на новый лад.
 
Художник создает образы персонажей сказки с помощью разных материалов и техник - красок, карандашей, коллажей, пластилина, теней, используется метод radymade. 
 
Музыкант использует не только классический набор духовых, ударных, но и уникальные рукотворные инструменты, созданные для спектакля.
 
Продолжительность сеанса 50 минут. Для зрителей 3+.
 
Приобрести билет можно в кассе театра на улице Пушкина, 13 или онлайн на сайте. Стоимость - 200 рублей. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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