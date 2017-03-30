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К 135-летию Корнея Чуковского в Псковском драмтеатре покажут «Краденое солнце»
31.03.2017 09:15 ПЛН, Псков
Сегодня, 31 марта, родился Корней Чуковский. В некоторых источниках встречается дата его рождения 1 апреля. Она появилась в связи с ошибкой при переходе на новый стиль (прибавлено 13 дней, а не 12, как должно для XIX века). Тем не менее сам Корней Чуковский праздновал свой день рождения как раз 1 апреля.
Именно поэтому 1 апреля, к 135-летию великого писателя, в Псковском театре драмы покажут спектакль «Краденое солнце».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, в постановке «Краденое солнце» зрителей ожидают настоящие приключения и чудеса. Действие разворачивается не на привычной сцене, а в пространстве музея театра.
Режиссер необычного действа соединяет три стихии: музыкальную, живописную и драматическую, на глазах у зрителей создавая сказку.
На экране оживают обитатели сказочного леса, пространство наполняется причудливыми звуками: вместе с актерами дети начинают сочинять старую добрую сказку на новый лад.
Художник создает образы персонажей сказки с помощью разных материалов и техник - красок, карандашей, коллажей, пластилина, теней, используется метод radymade.
Музыкант использует не только классический набор духовых, ударных, но и уникальные рукотворные инструменты, созданные для спектакля.
Продолжительность сеанса 50 минут. Для зрителей 3+.
Приобрести билет можно в кассе театра на улице Пушкина, 13 или онлайн на сайте. Стоимость - 200 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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