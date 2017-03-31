Комедию по пьесе Михаила Задорнова «Хочу купить вашего мужа» покажут псковичам

2 апреля в БКЗ Псковской областной филармонии покажут комедию по пьесе Михаила Задорнова «Хочу купить вашего мужа».

Пьесе Михаила Задорнова о неудачных попытках купить чужого мужа уже более 20 лет – сложно поверить, но она по-прежнему смешна, актуальна и очень востребована. По пьесе снято два фильма, а на сценах театра ее ставили бессчетное количество раз. Одна из самых известных антрепризных постановок по ней – спектакль «Сделка» с Валентином Смирнитским, Еленой Сафоновой и Марией Климовой. С этим спектаклем артисты объездили уже всю страну, а популярность его не угасает, и, как и прежде, зрители спешат купить билет на этот спектакль, едва заслышав о предстоящем приезде артистов.

Спектакль «Сделка» в Петербурге тоже не впервые – искрометные шутки автора пьесы Михаила Задорнова полюбились горожанам, и многие с удовольствием идут на спектакль во второй и третий раз.

Сюжет этой смешной истории довольно необычен, но, скорее всего, был взят автором из реальной жизни (как и все его творчество, основанное на наблюдениях и метких замечаниях). В дом супружеской пары, которая готовится отмечать очередную годовщину свадьбы, приходит незнакомка. Девушка на поверку оказывается любовницей супруга, и пока того нет дома, находчивая гостья предлагает супруге любимого совершить сделку: за 20 тысяч долларов она хочет купить ее мужа. Супруга же, будучи женщиной практичной и не без чувства юмора, соглашается на сделку. К несчастью, не вовремя пришедший супруг неожиданно становится свидетелем странных переговоров, и пытается принять в них посильное участие, чем еще больше усугубляет ситуацию.

Начало в 17.00.

Источник: Псковская Лента Новостей