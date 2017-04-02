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Спектакль «Черное молоко, или экскурсия в Освенцим» покажут в Псковском драмтеатре 11 апреля

03.04.2017 09:28 ПЛН, Псков

11 апреля на малой сцене Псковского драмтеатра покажут спектакль для подростков «Черное молоко, или экскурсия в Освенцим». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.
 
 
Постановка режиссера Евгении Львовой «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» о том, как важна историческая память для каждого нового поколения, хотя бы для того, чтобы не повторять ошибки поколения прошлого.
 
«Скупые цифры всех учебников истории - зашифрованные судьбы реальных людей, среди которых есть чьи-то родственники, и чьи-то знакомые», - отметили в театре.
 
Наши дни. Мемориал Освенцима. Экскурсия в бывший лагерь смерти оборачивается личной трагедией для современного немецкого школьника Томаса. И для арестовавшего его полицейского Томаша (актер Денис Кугай), по судьбе которого безжалостно проехала машина Третьего Рейха.
 
 
С присущим юности максимализмом подросток Томас сжигает свой паспорт прямо на территории бывшего концлагеря и отказывается говорить на родном немецком языке, чтобы отгородиться от прошлого своего народа.
 
Режиссер спектакля Евгения Львова смогла создать постановку, где есть место юмору, слезам и таким простым/сложным человеческим переживаниям как взрослых, так и подростков.
 
Спектакль рекомендован аудитории 12+. После просмотра состоится обсуждение постановки.
 
Билеты еще в продаже. Приобрести их можно на сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13.

Источник: Псковская Лента Новостей



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