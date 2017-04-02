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Новый спектакль «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» состоится в Псковском драмтеатре 20 апреля

03.04.2017 10:27 ПЛН, Псков

Премьера новой поэтической программы в Псковском театре драмы состоится 20 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, новый спектакль, автором которого стала актриса Ирина Смирнова, называется «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».
 
 
Новая программа – продолжение творческого театрального проекта, посвященного поэзии – живого диалога актера, зрителя и великих произведений в камерном пространстве, прививка чистого литературного языка, так необходимая в эпоху «эсэмэсок», размышление вслух о времени, о жизни, о любви, о творчестве.
 
Премьерный «Поэзо-вечеръ» создан к 130-летию поэта Игоря Северянина и будет представлен зрителям на малой сцене.
 
Немало поэтических звезд сияло на небосводе «серебряного века» русской литературы. Но самым удивительным, скандальным и модным из них был поэт Игорь Северянин, сам себя провозгласивший гением. Он шел своей дорогой, изобретая литературный стиль, поэтические термины и образы, шокируя эгоистичностью, восхищая вычурностью и музыкальностью.
 
Ирина Смирнова читает ранние стихи Северянина, так мало известные сегодняшнему поколению. Это лирические сонеты, ироничные «поэзы», романтические «грезофарсы» - поэт знал толк в стихотворной форме и даже создал собственное литературное направление - эгофутуризм. У него появились многочисленные почитатели и последователи.
 
Билеты уже в продаже. Не пропустите.

Источник: Псковская Лента Новостей



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