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Любителям веселых и легких постановок Псковский драмтеатр предлагает апрельскую подборку спектаклей в жанре «комедия»

03.04.2017 11:24 ПЛН, Псков

Любителям веселых и легких постановок Псковский драмтеатр предлагает апрельскую подборку спектаклей в жанре «комедия».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, так 5 апреля в 19.00 на малой сцене покажут комедию «Позвольте вам выйти вон!». Чеховские комедии-шутки, среди которых «Предложение», объединились в новом одноактовом спектакле, созданным художественным руководителем драмтеатра Александром Кладько. 
 
 
7 апреля в 19.00 на большой сцене пройде лирическая комедия с преувеличениями «Соседи». Светлая и добрая история, где много юмора, музыки и песен. Актеры исполняют «хиты» из репертуара Леонида Утесова, Петра Лещенко, Георгия Виноградова и Клавдии Шульженко, «живая» музыка создает лирическую ретро-атмосферу не только во время спектакля, но и перед началом показа, и даже в антракте.
 
 
22 апреля в 18.00 на большой сцене комедия положений «Клинический случай». Премьера этой постановки состоялась в ноябре 2016 года, и с первого показа поразила сердца зрителей. Комедия положений, в которой правит случай, а сюжет строится на нелепостях и стечениях обстоятельств - была и остается любимым жанром зрителей всех времен. Кстати, именно этот спектакль приглашен в Театр имени Ф.М. Достоевского (Великий Новгород) в этом году на гастроли.
 
 
Билеты можно купить на сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13.

Источник: Псковская Лента Новостей



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