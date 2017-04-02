Любителям веселых и легких постановок Псковский драмтеатр предлагает апрельскую подборку спектаклей в жанре «комедия»

Любителям веселых и легких постановок Псковский драмтеатр предлагает апрельскую подборку спектаклей в жанре «комедия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, так 5 апреля в 19.00 на малой сцене покажут комедию «Позвольте вам выйти вон!». Чеховские комедии-шутки, среди которых «Предложение», объединились в новом одноактовом спектакле, созданным художественным руководителем драмтеатра Александром Кладько.

7 апреля в 19.00 на большой сцене пройде лирическая комедия с преувеличениями «Соседи». Светлая и добрая история, где много юмора, музыки и песен. Актеры исполняют «хиты» из репертуара Леонида Утесова, Петра Лещенко, Георгия Виноградова и Клавдии Шульженко, «живая» музыка создает лирическую ретро-атмосферу не только во время спектакля, но и перед началом показа, и даже в антракте.

22 апреля в 18.00 на большой сцене комедия положений «Клинический случай». Премьера этой постановки состоялась в ноябре 2016 года, и с первого показа поразила сердца зрителей. Комедия положений, в которой правит случай, а сюжет строится на нелепостях и стечениях обстоятельств - была и остается любимым жанром зрителей всех времен. Кстати, именно этот спектакль приглашен в Театр имени Ф.М. Достоевского (Великий Новгород) в этом году на гастроли.

сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13. Билеты можно купить наили в кассе на улице Пушкина, 13.

Источник: Псковская Лента Новостей