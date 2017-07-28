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Самый кассовый спектакль Москвы покажут в Пскове

08.08.2017 14:44 ПЛН, Псков

3 октября в 19.00 на сцене БКЗ филармонии состоится показ одного из самых известных спектаклей России - «Мастер и Маргарита» театра имени Булгакова (Москва), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль «Мастер и Маргарита» существует уже почти 20 лет. За это время он стал самым кассовым в Москве. Постановка была создана в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, затем включена в постоянный репертуар Театра имени Станиславского, а позже стала одной из самых ярких в репертуаре Театра М.А. Булгакова.

Постановка Сергея Алдонина отличается от других версий спектакля довольно оригинальной подачей.  Режиссер включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова. В постановке много музыки, пантомимы и трюков - словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова».

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте филармонии, в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24 и Гипермаркете «Империал».

Для аудитории 12+.

Источник: Псковская Лента Новостей



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