Самый кассовый спектакль Москвы покажут в Пскове

3 октября в 19.00 на сцене БКЗ филармонии состоится показ одного из самых известных спектаклей России - «Мастер и Маргарита» театра имени Булгакова (Москва), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль «Мастер и Маргарита» существует уже почти 20 лет. За это время он стал самым кассовым в Москве. Постановка была создана в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, затем включена в постоянный репертуар Театра имени Станиславского, а позже стала одной из самых ярких в репертуаре Театра М.А. Булгакова.

Постановка Сергея Алдонина отличается от других версий спектакля довольно оригинальной подачей. Режиссер включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова. В постановке много музыки, пантомимы и трюков - словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова».

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте филармонии, в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24 и Гипермаркете «Империал».

Для аудитории 12+.

Источник: Псковская Лента Новостей