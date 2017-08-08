Иван Охлобыстин выступит в ПсковеИзвестный актер Иван Охлобыстин выступит в Пскове с моноспектаклем «Книга тайн». Как сообщается на официальном сайте Псковской областной филармонии, мероприятие состоится 13 декабря в 19.00. ..3
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Иван Охлобыстин выступит в Пскове
09.08.2017 15:05 ПЛН, Псков
Известный актер Иван Охлобыстин выступит в Пскове с моноспектаклем «Книга тайн». Как сообщается на официальном сайте Псковской областной филармонии, мероприятие состоится 13 декабря в 19.00.
«Иван Охлобыстин - российский актер, режиссер, сценарист, драматург, журналист, писатель, бизнесмен. Священник, отец 6 детей, проживший более 20 лет в счастливом браке. Монархист, ульрапатриот, звезда шоу-бизнеса, байкер, турист, спортсмен, фотограф, блогер, общественный деятель, программист и ракетчик. И это не полный список ипостасей Ивана Охлобыстина, потому, что любые попытки заключить Ивана в рамки привычного обречены на провал», - говорится в анонсе.
Иван Охлобыстин создал более 30 кинокартин в качестве сценариста и режиссера, снялся более чем в 70 художественных фильмах и сериалах. Результат его работ выражен в десятках российских и международных наград, в том числе в призе «Серебряный Орел» за лучшую режиссуру на МКФ в Чикаго (США, 1989, за фильм «Разрушитель волн») и премией «Любимый актёр» в Украине (2012 г.).
«Вы думаете, что знаете все? Вы заблуждаетесь - вы знаете гораздо больше», - кратко охарактеризовал свой новый спектакль Иван Охлобыстин. В спектакле «Книга Тайн» Иван Охлобыстин представит свои новые и существующие литературные произведения. В причудливом сплетении житейских историй и философских притч зрители увидят отражения самих себя в окружающем мире. Автор уверен, что это позволит присутствующим в зале получить ответы на самые сокровенные вопросы.
Обсудить происходящее зрители смогут на сессии вопросов-ответов, которая состоится во второй половине выступления Ивана Охлобыстина.
Цена билета на спектакль - от 1200 до 2000 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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