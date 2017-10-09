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Опубликована вторая часть интервью с внуками актера Виктора Лукина, сыгравшего старика в Псковском драмтеатре

12.10.2017 12:36 ПЛН, Псков

Опубликована вторая часть интервью с внуками актера Виктора Лукина, который исполнял роль старика в одноименном спектакле по пьесе Максима Горького в Псковском драмтеатре. 
 
 
Анна Потапова - режиссер новой постановки «Старик», которую покажут на большой сцене театра 21 и 22 октября, расспросила Виктора и Михаила Лукиных о детстве в театре, о том, почему их деда взяли на роль старика, о его любимых героях и многом другом. 
 
Напомним, что в роли старика выступят ведущий актер театра на Таганке, народный артист России Александр Трофимов (21 октября) и ведущий актер Псковского театра драмы, заслуженный артист России Виктор Яковлев (22 октября). 
 
Билеты пока доступны. Их можно приобрести на сайте театра, а также в кассе на улице Пушкина, 13.

Источник: Псковская Лента Новостей



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