Опубликована вторая часть интервью с внуками актера Виктора Лукина, сыгравшего старика в Псковском драмтеатре

Опубликована вторая часть интервью с внуками актера Виктора Лукина, который исполнял роль старика в одноименном спектакле по пьесе Максима Горького в Псковском драмтеатре.

Анна Потапова - режиссер новой постановки «Старик», которую покажут на большой сцене театра 21 и 22 октября, расспросила Виктора и Михаила Лукиных о детстве в театре, о том, почему их деда взяли на роль старика, о его любимых героях и многом другом.

Напомним, что в роли старика выступят ведущий актер театра на Таганке, народный артист России Александр Трофимов (21 октября) и ведущий актер Псковского театра драмы, заслуженный артист России Виктор Яковлев (22 октября).

сайте театра, а также в кассе на улице Пушкина, 13. Билеты пока доступны. Их можно приобрести на, а также в кассе на улице Пушкина, 13.

Источник: Псковская Лента Новостей