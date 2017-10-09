Завлит театра им. Ленсовета: Мы везем в Псков очень качественный продукт и надеемся на отдачу зала

«Мы везем в Псков очень качественный продукт и надеемся на отдачу зала», - об этом на пресс-конференции 12 октября сообщила завлит театра им. Ленсовета Вера Матвеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, с 26 по 28 октября в Псковском академическом театре драмы состоятся гастроли театра имени Ленсовета в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На большой сцене псковского театра пройдут показы постановок «Город. Женитьба. Гоголь», «Без вины виноватые», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Билеты еще есть в продаже.

Так, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», по ее словам, идет уже 48-й сезон. «Прекрасно идет. На нем выросло несколько поколений зрителей. Надеемся, что псковский зрителей его оценит. Это востребованный классический спектакль с неустаревающей историей», - сказала завлит.

«Город. Женитьба. Гоголь» - один из новых спектаклей, но за последний год самый востребованный на гастролях.

«Без вины виноватые», подчеркнула завлит, - любимый спектакль в театре, в котором заняты мастера сцены.

«Мы везем в Псков очень качественный продукт и надеемся на отдачу зала», - подчеркнула Вера Матвеева.

Источник: Псковская Лента Новостей