Почти все билеты на спектакли театра им. Ленсовета в Пскове проданы

Почти все билеты на спектакли театра им. Ленсовета в Пскове проданы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 12 октября сообщила заместитель начальника отдела специальных проектов и гастрольной деятельности Театрально-концертной дирекции Марина Николаева.

По ее словам, эти гастроли для Пскова долгожданные, потому что у руководства Псковского драмтеатра давно была задумка привезти петербургский театр в Псков. Возможность обсуждалась еще в рамках Пушкинского театрального фестиваля.

Вопреки ожиданиям псковичей, театр им. Ленсовета привезет в Пскове не один, а три спектакля. Почти все билеты на них проданы за 2 недели до начала гастролей. «Для Пскова это не рядовой случай. Это показывает значимость события», - добавила Марина Николаева.

Напомним, с 26 по 28 октября в Псковском академическом театре драмы состоятся гастроли театра имени Ленсовета в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На большой сцене псковского театра пройдут показы постановок «Город. Женитьба. Гоголь», «Без вины виноватые», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

«Большие гастроли» состоятся благодаря Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности, который учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году для формирования, координации и реализации полномасштабных гастролей российских театров. Ежегодная некоммерческая программа Центра «Большие гастроли» - крупнейший гастрольный проект в России.

В рамках программы «Большие гастроли 2017» с мая по ноябрь по всей России проходят самые масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных театров, а также театров кукол. В этом году 51 регион и 30 театров принимают участие в программе «Большие гастроли», в рамках которой состоится более 300 показов спектаклей по всей стране.

Источник: Псковская Лента Новостей