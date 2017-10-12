В Псковском драмтеатре сегодня покажут «Солдатиков»

Сегодня, 14 октября, Псковский драмтеатр показывает спектакль «Солдатики» режиссера Виктора Яковлева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, режиссер поставил пьесу современного драматурга В. Жеребцова «Солдатики» как притчу, в которой театр говорит со зрителем о нравственном выборе. Выборе, перед которым рано или поздно оказывается каждый человек.

Действие происходит в последние годы существования СССР, в подсобном хозяйстве одной из воинских частей космодрома Байконур, где двое солдат-срочников откармливают свиней для личного состава. Один из них - младший сержант Саня Хрустяшин (Николай Яковлев), родом из сибирского поселка, которому до дембеля осталось чуть-чуть и который ко всему армейскому давно приспособился: и к капризам начальства, и к «наездам» «дедов» из стройбата. Другой - рядовой Андрей Новиков (Андрей Атабаев), новичок из Гатчины, «скрипач» из интеллигентной семьи, для которого армейская жизнь в диковину и в логику нравственных принципов никак не вписывается. Третий главный персонаж - Бес (Виталий Бисеров), которого автор преднамеренно лишает собственного имени, — «дед» из стройбата, для которого право сильного превыше всех других прав. На этих трех действующих лицах и строится драматургическая коллизия. Саня Хрустяшин оказывается перед выбором: рискнуть жизнью и остаться человеком, либо предать и стать подлецом.

Главным выразительным средством спектакля стало достоверное сценическое существование молодых актеров.

здесь. Спектакль состоится на малой сцене театра в 18.00. Билеты можно приобрести

Источник: Псковская Лента Новостей