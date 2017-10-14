Иван Охлобыстин выступит в ПсковеИзвестный актер Иван Охлобыстин выступит в Пскове с моноспектаклем «Книга тайн». Как сообщается на официальном сайте Псковской областной филармонии, мероприятие состоится 13 декабря в 19.00. ..12
12.10.2017 13:49 Завлит театра им. Ленсовета: Мы везем в Псков очень качественный продукт и надеемся на отдачу зала3
Режиссер спектакля «Старик» встретилась с псковскими учителями и студентами
18.10.2017 14:37 ПЛН, Псков
Режиссер спектакля «Старик» Анна Потапова провела встречу с учителями псковских школ и студентами Псковского колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, речь шла о новой постановке, театральных предпочтениях зрителей, репертуарной политике театров и многом другом.
Напомним, премьера спектакля «Старик» состоится 21 и 22 октября в 18.00 на большой сцене Псковского драмтеатра.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати