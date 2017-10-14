Режиссер спектакля «Старик» встретилась с псковскими учителями и студентами

Режиссер спектакля «Старик» Анна Потапова провела встречу с учителями псковских школ и студентами Псковского колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, речь шла о новой постановке, театральных предпочтениях зрителей, репертуарной политике театров и многом другом.

Напомним, премьера спектакля «Старик» состоится 21 и 22 октября в 18.00 на большой сцене Псковского драмтеатра.

Источник: Псковская Лента Новостей