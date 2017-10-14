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Режиссер спектакля «Старик» встретилась с псковскими учителями и студентами

18.10.2017 14:37 ПЛН, Псков

Режиссер спектакля «Старик» Анна Потапова провела встречу с учителями псковских школ и студентами Псковского колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, речь шла о новой постановке, театральных предпочтениях зрителей, репертуарной политике театров и многом другом.
 
 
Напомним, премьера спектакля «Старик» состоится 21 и 22 октября в 18.00 на большой сцене Псковского драмтеатра.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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