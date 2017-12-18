Билеты на премьеру «Каштанки» в Псковском драмтеатре поступили в продажу

Билеты на премьеру «Каштанки» в Псковском драмтеатре поступили в продажу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 февраля на большой сцене Псковского театра драмы состоится премьера - спектакль по мотивам рассказа Антона Чехова «Каштанка». Постановку на псковской сцене осуществляет известная актриса и режиссер Юлия Пересильд.

В спектакле интересный сценический ход - судьба хрестоматийной дворняжки - это трудная судьба девушки, отказывающейся от мечты, предающей свой талант ради принятых в обществе правил и превратно понятого чувства долга.

Одиночество в многолюдном городе, равнодушие людей, мир праздника - сцена, куда попадает Каштанка, где почувствует себя личностью, где откроется ее талант. Но мир искусства неоднозначен, кроме яркого праздника есть тяжкий труд, интриги и прочие грубости, которые надрывают ее хрупкое сердце. Внутренние переживания измученной души героини выливаются в творчество и становятся песнями.

Чеховская «Каштанка» для режиссера Юлии Пересильд - повод, чтобы рассказать о драматической судьбе современной молодой девушки, выросшей во дворе, ставшей «звездой» и вернувшейся к привычной обыденной жизни...

Спектакль о молодых. О поиске своего пути в жизни, о трудности выбора, о таланте и о любви, о судьбе творческого человека, которому непросто найти себя в современном мире.

Историю про молодых играют такие же молодые артисты театра: Ксения Тишкова и Анна Шуваева, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Денис Золотарев, Камиль Хардин, Наталия Петрова, Андрей Ярославлев.

http://drampush.ru/repertoire/prepare/kashtanka, а также в кассе на улице Пушкина, 13. Билеты на премьеру уже появились в продаже. Их можно приобрести на сайте театра:, а также в кассе на улице Пушкина, 13.

Для зрителей старше 12-ти лет.

Источник: Псковская Лента Новостей