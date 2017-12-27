Новогодний спектакль для всей семьи дважды покажут сегодня в Пскове

Новогоднюю сказку «Мой папа - Дед Мороз» дважды покажут сегодня в Псковском драмтеатре, сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Это удивительная новогодняя сказка 21-го века про веру в чудеса и про науку. В семье Морозовых все готово к встрече Нового года. Осталось всего несколько минут до боя курантов, когда появляется папа и, не замечая ничего, скрывается в своем кабинете, чтобы срочно записать гениальную идею, которая только что пришла ему в голову. «А как же Новый год?», - расстраивается его дочь Маша, которая мечтает встретить праздник всей семьей. Внезапно гаснет свет и время будто останавливается, все замораживается.

Тут наступает время чудес: Маша и ее папа становятся волшебными помощниками Деда Мороза и должны спасти мир! Вот где пригодятся научные познания папы и сильная вера в чудо Маши. Новый год наступит вовремя и, конечно же, станет самым лучшим и запоминающимся праздником в семье Морозовых!

Этот увлекательный и волшебный спектакль предназначен для семейного просмотра: дети будут думать и рассуждать как взрослые, а взрослые по-детски веселиться!

Продолжительность 1 час 20 минут.

Перед показом спектакля в фойе театра будут проходить новогодние Елки:

В музее для детей младшего возраста будет проходить программа «Будьте здоровы в новом году!».

В буфете для детей постарше научное шоу «Открывашка» - «Новогодние бусы Ньютона».

Приобрести билеты можно на сайте drampush.ru и в кассе театра на улице Пушкина, 13.

Источник: Псковская Лента Новостей