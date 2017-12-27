Три спектакля «для взрослых» покажет в Пскове Минусинский драмтеатрВ рамках Федерального проекта «Большие гастроли» в Псков приезжает Минусинский драматический театр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре. 4, 5 и 6 декабря Минусинский драматический...8
«Метель» покажут сегодня на малой сцене Псковского драмтеатра
Очередной показ нового спектакля «Метель» пройдет сегодня, 4 января, на малой сене Псковского театра драмы.
Сюжет нового спектакля всем известен из школьной программы: барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу, по воле роковой судьбы попадает другой человек.
Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, судьба в обличье роковой женщины и счастье, которое надо выстрадать и заслужить.
Беспрерывное движение метели, закручивающей всех в своем снежном вихре, заставляет прозреть героев спектакля.
В спектакле заняты Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Максим Плеханов, Александр Овчаренко, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Ирина Смирнова, а также заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.
Билеты на спектакль проданы.
Источник: Псковская Лента Новостей