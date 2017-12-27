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Псковичей в выходные приглашают на премьеру спектакля «Отелло»

Псковский академический театр драмы приглашает псковичей и гостей города на премьерные показы спектакля «Отелло», которые состоятся 20 и 21 января на большой сцене.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, трагедию «Отелло» четыреста лет играют на сценах мира, сюжет известен всем. Отважный воин Отелло, прямодушный и доверчивый, попадает в сети коварного Яго и теряет все, что имеет.

Как подтверждает классика, времена меняются, лишь человеческая сущность неизменна. Любовь и коварство, порядочность и подлость, ревность и преданность, доверчивость и злоба, разрушающая человека, - все эти чувства остаются с нами. Поэтому и сегодня нас так волнует трагическая история любви генерала армии Отелло к юной Дездемоне.

Режиссер постановки Даниил Безносов: «Отелло - человек не лишенный нежности. Главное, что у него это как бы все параллельно: грубость с нежностью, любовь со страстью. Не разделяет он так мирно черное и белое, а просто всему есть место быть».

Билетов на премьеру осталось немного. Приобрести их можно на сайте театра: http://drampush.ru/repertoire/prepare/otello, а также в кассе на улице Пушкина, 13.