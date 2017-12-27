Сцена / Спектакли

Премьера спектакля «Отелло» в псковском драмтеатре отложена на март

Даты премьерных показов спектакля «Отелло», запланированные на 20 и 21 января, переносятся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции, постановку представят зрителям 6 и 7 марта.

«Перенос показа связан техническими причинами. Перенести его на ближайшие даты нет возможности, поскольку уже сформирована сетка дальнейших показов, в том числе, по грядущему Пушкинскому фестивалю. Поэтому спектакль перенесен на март. К сожалению, так устроена система, мы не сможем по ранее проданным билетам пропустить зрителей на новую дату, поэтому билеты необходимо поменять. Псковский академический театр драмы приносит зрителям свои извинения за вынужденные неудобства», - отметили в ТКД.

Обменять билет можно в кассе на улице Пушкина, 13.

Телефон для справок: 72-80-22.