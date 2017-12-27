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Стихи Игоря Северянина будут читать сегодня со сцены в Псковском драмтеатре

28 января на малой сцене Псковского драмтеатра состоится поэтическая программа актрисы Ирины Смирновой «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, начало в 18.00.

Эта программа – продолжение творческого театрального проекта, посвященного поэзии – живого диалога актера, зрителя и великих произведений в камерном пространстве, прививка чистого литературного языка, так необходимая в эпоху «эсэмэсок», размышление вслух о времени, о жизни, о любви, о творчестве.

Немало поэтических звезд сияло на небосводе «серебряного века» русской литературы. Но самым удивительным, скандальным и модным из них был поэт Игорь Северянин, сам себя провозгласивший гением. Он шел своей дорогой, изобретая литературный стиль, поэтические термины и образы, шокируя эгоистичностью, восхищая вычурностью и музыкальностью.

Ирина Смирнова читает ранние стихи Северянина, так мало известные сегодняшнему поколению. Это лирические сонеты, ироничные «поэзы», романтические «грезофарсы» - поэт знал толк в стихотворной форме и даже создал собственное литературное направление - эгофутуризм. У него появились многочисленные почитатели и последователи.