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Кинорежиссер Алексей Учитель побывал на репетиции спектакля «Каштанка» в Псковском драмтеатре. ВИДЕО

Известный кинорежиссер Алексей Учитель побывал на репетиции спектакля «Каштанка» в Псковском драмтеатре, который готовит режиссер, уроженка Пскова Юлия Пересильд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, А. Учитель не только пообщался с актерами, занятыми в постановке, но и дал им несколько советов.

«Главное чтобы от вас шла эта энергия. От вас всех. Потому что она у вас есть... Будет здорово, уверен», - сказал Алексей Учитель, беседуя с артистами Псковского драмтеатра.

Добавим, что завтра, 31 января, на малой сцене Псковского драмтеатра состоится встреча режиссера и актрисы Юлии Пересильд с псковскими студентами. Начало в 15.00.

Премьера спектакля «Каштанка» запланирована на 7 февраля.