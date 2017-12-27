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Юлия Пересильд: Сделать спектакль за 14 дней - это безумие, но и вызов

В Псковском драмтеатре идут последние приготовления к премьере спектакля «Каштанка» режиссера Юлии Пересильд.

«Мы вышли на финишную прямую. Времени катастрофически мало. Катастрофически. Сделать спектакль за 14 дней - это безумие, но и вызов. Мы на это пошли. Мы все в одной лодке. Спасибо моим Актерам, что они вспахивают целину!!! Пожелайте нам удачи!!! Это то, без чего не выживем», - написала Юлия Пересильд на своей странице в Instagram, приложив видео с репетиции с надписью «Это импровизация».

Напомним, сегодня, 31 января, на малой сцене Псковского драмтеатра пройдет встреча актрисы и режиссера Юлии Пересильд со студентами колледжа искусств, актерского филиала РГИСИ в Пскове и старшеклассниками псковских лицеев. После встречи состоится автограф-сессия.