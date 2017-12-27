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Юлия Пересильд о «Каштанке»: Мне бы хотелось, чтобы зритель на этом спектакле смеялся и очень сильно плакал

«Мне бы хотелось, чтобы зритель на этом спектакле смеялся и очень сильно плакал. Это смешное, но совсем невеселое произведение», - так прокомментировала свою режиссерскую работу в Псковском драмтеатре актриса Юлия Пересильд.

Она подчеркнула, что в спектакле останется оригинальный текст Антона Павловича Чехова. «И я сейчас получаю невозможный кайф от того, как этот текст может переворачиваться в одну или в другую сторону, как знакомые вещи звучат по-другому», - отметила режиссер.

Актер театра Камиль Хардин добавил, что «сильно далеко» от классического Чехова создатели спектакля «Каштанка» не ушли.

Напомним, 7 февраля в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля Юлии Пересильд «Каштанка» по одноименному произведению А. П. Чехова. 8 февраля этим же спектаклем откроется юбилейный XXV Пушкинский театральной фестиваль. Кроме того, в рамках фестиваля Юлия Пересильд сыграет в спектакле «Гроза.Гроза» Государственного Театра Наций.