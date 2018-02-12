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Кемеровский театр драмы им. Луначарского представит в Пскове комедию «Летние осы кусают нас даже в ноябре»

Кемеровский театр драмы им. Луначарского представит в Пскове увлекательную детективную комедию по пьесе Ивана Вырыпаева «Летние осы кусают нас даже в ноябре», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

В своих пьесах драматург выступает современным философом, говорит о вечных ценностях, поиске смысла. Его тексты рефлексивны, имеют особый ритмический строй.

Кажется, что эти трое, герои спектакля - муж, жена и друг семьи - пытаются ответить на абсолютно безобидный вопрос: где же был в прошлый понедельник брат Роберта Маркус? Жена Роберта утверждает, что он гостил у нее, а друг говорит, что у него. У каждого есть доказательства и свидетели. Бесконечная игра, в которой Елена - это Сарра, Марк - Роберт, Йозеф - Дональд. Но абсурдный детектив в итоге становится исповедью. Неважно, кто из героев лжет, у каждого из них есть своя правда и «летние осы», которые «кусают даже в ноябре». На краю бассейна, в котором отражается космос, герои, наконец, решаются встретиться с самими собой.

Гастроли кемеровского театра драмы им. Луначарского в Пскове проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Спектакль состоится 19 февраля в 15.00 и в 21.00.

Билеты в кассе театра и на сайте: http://drampush.ru