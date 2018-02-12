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Два спектакля покажет Псковский театр драмы 23 февраля

Провести День защитника Отечества с семьей предлагает Псковский драмтеатр псковичам и гостям города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, 23 февраля в 12.00 состоится показ спектакля для семейного просмотра «Простодурсен и Великий Приречный театр». История о приключениях жителей Приречной страны – наивного философа Простодурсена, хитрого Пронырсена, мудрого Ковригсена, робкого Сдобсена, артистичной Октавы, непослушного Утенока и других героев. Каждый из них занят каким-то своим важным делом: они пекут вкуснейшие пудинги и коврижки, готовят дрова к зиме, кидают камешки в воду, чтобы издать как можно больше бульков, устраивают Великий Приречный театр.

«Простодурсен и Великий Приречный театр» – классика современной норвежской литературы. Ее создатель - писатель Руне Белсвик, книги которого сегодня стоят в одном ряду с произведениями Астрид Линдгрен, Алана Милна и Туве Янсон.

В этот же день в 18.00 на большой сцене Псковского театра драмы будет показана детективная история в двух действиях по пьесе Максима Горького «Старик».

В центре спектакля удачливый предприниматель Мастаков, богатый человек, влюбленный в умную и красивую женщину, вдову полковника, - все в жизни у него складывается хорошо. Но у каждого найдется свой «скелет в шкафу».

Режиссер-постановщик Анна Потапова создала детективную историю с финалом, который одни назовут неожиданным, другие напротив посчитают логичным. Несомненно, этот тонкий, психологический, сильный материал вызовет отклик в душе каждого зрителя.

Билеты на сайте http://drampush.ru/afisha и в кассе театра.