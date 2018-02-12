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Билеты на премьеру спектакля «Отелло» в Псковском драмтеатре еще есть в продаже

6 и 7 марта на сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля «Отелло» в постановке Даниила Безносова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, трагедию «Отелло» четыреста лет играют на сценах мира. Сюжет классической пьесы известен всем: отважный воин Отелло, прямодушный и доверчивый, попадает в сети коварного Яго и теряет все, что имеет.

Спектакль «Отелло» - мужская солдатская история, изложенная режиссером Даниилом Безносовым в современной форме, в соизмеримой нашему времени трактовке. В спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время, история универсальна, вечна и актуальна.

Трагедия ввергает нас в немыслимые роковые страсти, возвышает, очищает и дает иные смыслы обыденности нашей запрограммированной жизни. Зрителей захватит стремительный сюжет, наполненный драйвом и захватывающей дух необратимостью, обещают в театре.

Билеты на сайте http://drampush.ru/afisha и в кассе театра.

Для зрителей старше 16 лет.