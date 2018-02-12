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С успехом прошла в Псковском драмтеатре премьера спектакля «Отелло»

Накануне праздников, 6 и 7 марта, на большой сцене Псковского театра драмы с успехом прошла премьера спектакля «Отелло» в постановке Даниила Безносова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед началом показа 7 марта директор ТКД Дмитрий Месхиев поблагодарил создателей спектакля и артистов за большую интересную работу.

Сюжет классической пьесы известен всем: отважный воин Отелло, прямодушный и доверчивый, попадает в сети коварного Яго и теряет все, что имеет. Спектакль «Отелло» - мужская солдатская история, изложенная режиссером Даниилом Безносовым в современной форме, в соизмеримой нашему времени трактовке. В спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время, история универсальна, вечна и актуальна.

В постановке заняты как молодые артисты Псковского драмтеатра: Денис Кугай, Денис Золотарев, Максим Плеханов, Мария Петрук, Александр Овчаренко, Камиль Хардин, так и корифеи псковской сцены: народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Роман Сердюков и др. В роли Отелло Евгений Терских (дебют на псковской сцене), в роли Дездемоны - Наталия Петрова и Дарья Чураева (дебют).

Зрители очень тепло встретили новый спектакль. Артистов провожали стоя.

Теперь спектакль «Отелло» в Псковском драмтеатре будет показан 30 марта.