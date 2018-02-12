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На премьеру спектакля «Гуси-лебеди» приглашает Псковский театр кукол маленьких зрителей

17 и 18 марта в Псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Гуси-лебеди». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Поставленный по мотивам русской народной сказки спектакль носит интерактивный характер: дети активно включаются в игру, погружаются в театральное действие и взаимодействуют со сказочными персонажами. Сказка, рассказанная по старинке в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: слушать старших, побеждать зло добром, любить свою семью, дорожить дружбой.

В эти дни, в преддверии Международного дня кукольника в театре проходит акция «В театр всей семьей» - зрители могут приобрести билеты на премьеру спектакля «Гуси-лебеди» со скидкой 50%, всего за 105 рублей.

Билеты в кассе театра кукол и на сайте: http://orbilet.ru/venue/90 .

Приходите в театр всей семьей! Начало спектаклей в 12.00 и 14.00.