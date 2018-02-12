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В Псковском драмтеатре идут последние приготовления к премьере спектакля «Река Потудань». ФОТО

В Псковском драмтеатре идут последние приготовления к премьере спектакля «Река Потудань», которая состоится на малой сцене театра 23 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, после премьеры запланировано обсуждение с участием режиссера Сергея Чехова.

Напомним, это уникальный спектакль, поставленный в рамках проекта «Пространство эксперимента».

Сюжет повести «Река Потудань», на первый взгляд, прост: красноармеец Никита Фирсов возвращается с Гражданской войны, пытается начать жить заново. Но Платонов организует этот текст как сложный поток смыслов и мотивов, переплетая языческие и христианские образы с социалистической идеей о новом человеке. Двигателем истории становится мифопоэтическое путешествие героя из мира живых в мир мертвых и возвращение оттуда. И именно процесс этого самого «возвращения» длиною в год, с постоянными провалами «обратно», и становится главной коллизией сюжета.

Премьера состоится 23 марта в 19.00.