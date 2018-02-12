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Сцена / Спектакли

В Сети появился тизер к спектаклю «Река Потудань». ВИДЕО

23.03.2018 10:10|ПсковКомментариев: 3

В Сети появился тизер к спектаклю «Река Потудань» режиссера Сергея Чехова, премьера которого состоится сегодня, 23 марта.

Отметим, что несколько билетов на премьерные показы 23 и 24 марта еще есть в продаже. 

Напомним, это уникальный спектакль, поставленный в рамках проекта «Пространство эксперимента». 

Сюжет повести «Река Потудань», на первый взгляд, прост: красноармеец Никита Фирсов возвращается с Гражданской войны, пытается начать жить заново. Но Платонов организует этот текст как сложный поток смыслов и мотивов, переплетая языческие и христианские образы с социалистической идеей о новом человеке. Двигателем истории становится мифопоэтическое путешествие героя из мира живых в мир мертвых и возвращение оттуда. И именно процесс этого самого «возвращения» длиною в год, с постоянными провалами «обратно», и становится главной коллизией сюжета. 

Теги: #Псковский театр драмы #спектакль #премьера
Источник: Псковская Лента Новостей
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