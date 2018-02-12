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Санкт-Петербургский театр «Рок-Опера» везет в Псков мюзикл «Ясон и Медея»

Санкт-Петербургский театр «Рок-Опера» - один из первых исполнителей легендарной рок-оперы «Юнона и Авось» - 22 апреля представит на большой сцене Псковского драмтеатра рок-мюзикл «Ясон и Медея» - новый русско-немецкий проект.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, «Ясон и Медея» - трогательная, горькая, порой веселая, порой истинно трагическая история, в основе которой лежит миф об аргонавтах, а также пьеса Еврипида и Сенеки – о любви прекрасной Колхидской царевны и древнегреческого героя. История о мужчине и женщине, о браке, чести, о власти, коварстве и предательстве.

Древний сюжет, не потерявший своей актуальности, представлен Санкт-Петербургским театром «Рок-Опера» по-новому, в жанре мюзикла. Эта «жуткая трагедия» переосмыслена и пересказана композитором Сергеем Колмановским и автором стихов и режиссером Борисом Бирманом.

Спектакль наполнен яркими актерскими работами, прекрасной музыкой, пластическими этюдами, блестящим вокалом. Это неожиданный, полный иронии и драматизма, взгляд на известный трагедийный сюжет.

В Пскове спектакль пройдет 22 апреля в 18.00. Билеты на сайте drampush.ru и в кассе театра.