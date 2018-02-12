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Сцена / Спектакли

В день театра в Пскове покажут «Метель»

26.03.2018 21:23|ПсковКомментариев: 6

27 декабря, во всемирный день театра, на малой сцене Псковского театра драмы представят спектакль «Метель». 

 Сюжет спектакля всем известен из школьной программы: барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу, по воле роковой судьбы попадает другой человек.

Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, судьба в обличье роковой женщины и счастье, которое надо выстрадать и заслужить.

Беспрерывное движение метели, закручивающей всех в своем снежном вихре, заставляет прозреть героев спектакля.

В спектакле заняты Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Максим Плеханов, Александр Овчаренко, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Ирина Смирнова, а также заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Билеты на спектакль уже проданы. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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