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Спектаклю «Ионыч» режиссера Василия Сенина в Псковском драмтеатре исполняется 3 года

Спектаклю «Ионыч» по Антону Чехову режиссера Василия Сенина исполняется 3 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, 4 апреля на малой сцене Псковского драмтеатра состоится показ, приуроченный ко дню рождения спектакля.

Как отмечают в театре, «Ионыч» пользуется особой зрительской любовью. Он поставлен в классической манере, но совершенно современный. В нем много музыки, юмора, особая завораживающая атмосфера, которую создает видеопроекция Пскова. Для актеров это один из любимых спектаклей.

Сюжет прост: жизнь человека в замкнутом маленьком обществе одновременно и удобна, и опасна. Опасна именно своей «удобностью». После неудачи в любви главный герой, земский врач Иван Петрович Туркин, начинает забывать о том, что за пределами этого круга существует целый мир, полный возможностей, взлетов и падений. И пытаясь выжить, он меняется и забывает о том, что удобная жизнь - это всего лишь результат компромисса с самим собой.

Продолжительность - 1 час 30 минут без антракта. Билеты в продаже>>>