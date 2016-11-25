Фотовыставка «Поле зрения» откроется в галерее «Цех»

В рамках завершающегося Года российского кино галерея «Цех» в Пскове представляет фотовыставку «Поле зрения». Открытие выставки состоится 23 декабря в 18.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В экспозицию вошли работы студентов кафедры кинофотоискусства Санкт-Петербургского государственного института культуры. Уже более 40 лет кафедра готовит специалистов широкого профиля - руководителей студий кино-, фото-, видеотворчества.

«Камера - это инструмент, который учит, как видеть без камеры». Под этими словами классика американской документальной фотографии Доротеи Ланж подпишется, вероятно, большинство профессиональных фотографов и преподавателей фотомастерства. У каждого из участников выставки свой подход к выбору натуры и свой взгляд на нее.

Источник: Псковская Лента Новостей