В галерее «Цех» открывается новая выставка «Твоя обитель»

С 10 марта в галерее Цех открывается выставка художника из Якутии Феодосии Ивановой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в представленных сериях картин «Птица-Любовь», «Терафимы Вечности», «Ангелы Судьбы», «Легенды», «Златые дни», «Твоя обитель» художник обращается к вечным темам, высоким понятиям культуры – Красота, Любовь, Бытие.

Нетронутая северная природа, уникальная культура народов Севера пробудили интерес Феодосии к художественному творчеству и изучению мифопоэтики этнических традиций.

Решающее влияние на выбор художественного пути Феодосии оказала встреча с художником-космистом, участником группы «Амаравелла», учеником Рериха, Борисом Смирновым-Русецким. Знакомство с ним обогатило мироощущение художника, открыло новые горизонты творческой мысли.

Творчество Феодосии разнообразно: оно включает в себя пейзажную живопись, сюжетные картины, орнаментальные композиции, графику, декоративно-прикладное искусство (батик, авторские украшения), иллюстрации, дизайн. Художник работает в техниках масляной пастели, акварели, масла.

Феодосия Иванова – неоднократный участник персональных и коллективных выставок художников-космистов в Музее имени Н. К. Рериха в Москве, член международного художественного фонда, представляла свои работы в передвижных выставках по городам Западной Сибири, Якутии, Англии.

Выставка будет открыта с 10 марта до 27 марта. Вход свободный. Галерея «Цех» работает по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Псковским академическим театром драмы) с 16.00 до 19.00 ежедневно.

Источник: Псковская Лента Новостей