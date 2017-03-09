Простор для виденияВ Пскове завершилась выставка «Поле зрения» Больше месяца в псковской галерее «ЦЕХ» демонстрировались работы студентов кафедры кафедры кинофотоискусства Санкт-Петербургского государственного института культуры...4
25.01.2017 10:44 Выставка «Другой Пушкин» откроется в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля
Новая выставка открывается сегодня в галерее «Цех»
10.03.2017 10:11 ПЛН, Псков
Сегодня в 18.00 в галерее «Цех» откроется новая художественная выставка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, художник из Якутии Феодисия Иванова создала серию работ, посвященных высоким понятиям культуры - любовь, красота, бытие.
Творчество Феодосии продолжает традиции русского космизма в живописи. Ее картины отражают опыт внутреннего видения, путешествия в пространствах художественного воображения. Темы картин отсылают зрителя не только к прошлому Земли, ее мифологической истории, но и на просторы Вселенной. В них выразительно запечатлена многоплановая символика мировой мифологии, прежде всего, тонко воспринятые образы якутских эпических традиций, опыт интуитивного проникновения в космические тайны земной и надземной природы, сокровища духовного космоса человека.
Вход свободный. Выставка будет открыта в «Цехе» до 27 марта.
Галерея находится по адресу: улица Пушкина, 13 (административное здание за театром). Режим работы: ежедневно с 16.00 до 19.00.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати