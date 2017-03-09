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Новая выставка открывается сегодня в галерее «Цех»

10.03.2017 10:11 ПЛН, Псков

Сегодня в 18.00 в галерее «Цех» откроется новая художественная выставка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, художник из Якутии Феодисия Иванова создала серию работ, посвященных высоким понятиям культуры - любовь, красота, бытие.
 
 
Творчество Феодосии продолжает традиции русского космизма в живописи. Ее картины отражают опыт внутреннего видения, путешествия в пространствах художественного воображения. Темы картин отсылают зрителя не только к прошлому Земли, ее мифологической истории, но и на просторы Вселенной. В них выразительно запечатлена многоплановая символика мировой мифологии, прежде всего, тонко воспринятые образы якутских эпических традиций, опыт интуитивного проникновения в космические тайны земной и надземной природы, сокровища духовного космоса человека.
 
Вход свободный. Выставка будет открыта в «Цехе» до 27 марта. 
 
Галерея находится по адресу: улица Пушкина, 13 (административное здание за театром). Режим работы: ежедневно с 16.00 до 19.00. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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