Новая выставка «Разные войны» откроется в Галерее «Цех»

19 октября в галерее «Цех» Театрально-концертной дирекции откроется выставка «Разные войны: национальные школьные учебники истории о Второй мировой войне». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, выставка будет интересна, в первую очередь, учителям истории, гуманитарным исследователям, учащимся старших классов, студентам, а также всем, кто интересуется проблемами исторической памяти.

Выставка исследует различные подходы к отражению истории Второй мировой войны на основе сравнения материалов современных школьных учебников Германии, Италии, Литвы, Польши, Чехии и России. У посетителей будет возможность «пролистать» страницы учебников истории и познакомиться с методиками преподавания истории в разных европейских странах.

Выставка подготовлена рабочей группой «Историческая память и просвещение» в рамках Гражданского форума ЕС – Россия. В составлении экспозиции принимали участие академические историки и учителя истории всех шести стран-участниц. Русскоязычная версия экспозиции уже была показана в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Красноярске, Сыктывкаре. В странах Европейского Союза англоязычная версия выставки с успехом прошла в Праге, Страсбурге, Брюсселе, Милане и других городах.

Открытие состоится в 16.00.

Адрес галереи - улица Пушкина, 13-а (административное здание за Псковским академическим театром драмы). Режим работы: ежедневно с 16.00 до 19.00.

Вход свободный.

Возможно проведение и семинарских занятий для организованных групп (школьников, студентов, преподавателей), но только по предварительной записи. Время для коллективных посещений можно согласовать по телефону: +7 (911) 395 77 63.

Источник: Псковская Лента Новостей