Новая выставка «Разные войны» откроется в Галерее «Цех»19 октября в галерее «Цех» Театрально-концертной дирекции откроется выставка «Разные войны: национальные школьные учебники истории о Второй мировой войне». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе...
Новая выставка «Разные войны» откроется в Галерее «Цех»
19 октября в галерее «Цех» Театрально-концертной дирекции откроется выставка «Разные войны: национальные школьные учебники истории о Второй мировой войне». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, выставка будет интересна, в первую очередь, учителям истории, гуманитарным исследователям, учащимся старших классов, студентам, а также всем, кто интересуется проблемами исторической памяти.
Выставка исследует различные подходы к отражению истории Второй мировой войны на основе сравнения материалов современных школьных учебников Германии, Италии, Литвы, Польши, Чехии и России. У посетителей будет возможность «пролистать» страницы учебников истории и познакомиться с методиками преподавания истории в разных европейских странах.
Выставка подготовлена рабочей группой «Историческая память и просвещение» в рамках Гражданского форума ЕС – Россия. В составлении экспозиции принимали участие академические историки и учителя истории всех шести стран-участниц. Русскоязычная версия экспозиции уже была показана в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Красноярске, Сыктывкаре. В странах Европейского Союза англоязычная версия выставки с успехом прошла в Праге, Страсбурге, Брюсселе, Милане и других городах.
Открытие состоится в 16.00.
Адрес галереи - улица Пушкина, 13-а (административное здание за Псковским академическим театром драмы). Режим работы: ежедневно с 16.00 до 19.00.
Вход свободный.
Возможно проведение и семинарских занятий для организованных групп (школьников, студентов, преподавателей), но только по предварительной записи. Время для коллективных посещений можно согласовать по телефону: +7 (911) 395 77 63.
Источник: Псковская Лента Новостей