Выставка «#Частьменя» откроется в галерее «Цех»

Выставка «#Частьменя» откроется в галерее «Цех» 22 декабря в 18.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в экспозиции будут представлены новые работы псковской художницы Любови Желтышевой.

Любовь Желтышева - свободный художник. Она была свободна в выборе призвания, сделанном в сознательном возрасте. Искусство, которому служит Любовь, свободно от категориальных рамок искусствоведения, от приговоров критиков и неписаных законов художественных школ. Это зрелое художественное высказывание - непосредственное, но отнюдь не наивное. Это прямой разговор со зрителем, готовым к ответной искренности.

«Искусство Любови Желтышевой интуитивно разнообразно. Это само по себе свидетельствует о Божьем даре – об открытом канале, живущем между сознанием художницы и той Сферой смысла и образов, которая, как драгоценный покров, за века человеческой истории все плотнее облегает Землю. Быстро, словно бы в готовом виде обретенная и узнаваемая авторская манера Желтышевой стремительно развивается в широком жанровом спектре. В нем на равных правах взаимодействуют не только пейзажи, натюрморты, портреты, но и многофигурные композиции, фигуративная изобразительность и полная абстракция», - отмечал псковский искусствовед Юлий Селиверстов.

Выставка будет работать с 22 декабря по 14 января.

Галерея «Цех» находится по адресу: ул. Пушкина, 13-а (административное здание за Псковским академическим театром драмы). Открыта ежедневно с 16.00 до 19.00.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей