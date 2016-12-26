Траурный оливье

Трагедия вошла, словно острый нож, в сонное рождественское утро, вспорола предновогоднюю суету. Крушение самолета. Список погибших пассажиров. Объявление общенационального траура. Одна из вероятных версий - теракт. У меня одного ощущение дежавю?

Сколько их еще будет, этих несчастных самолетов с жертвами на борту? Погибшие - артисты ансамбля имени Александрова, тележурналисты, военные, госслужащие, знаменитая общественница и филантроп доктор Лиза. Война в далекой Сирии постепенно пополняет свой скорбный мартиролог. Сначала А321 над Синайским полуостровом, теперь ТУ-154 под Сочи. Спустя год с небольшим. Кто следующий?

И только упала страшная новость, как и год назад, социальные сети, точно воспаленный отечный организм, стали набухать злобой и радостью, резко запахло поганью. «Раньше царя морей веселил гусляр Садко, а теперь целый ансамбль», - написал один свидомый шутник. «На Св. Николая - посол и боярышник, на Рождество - самолет. Ждем НГ», - подтвердил другой весельчак. А советник президента Украины некто Бирюков с чувством глубокого удовлетворения настрочил в Фейсбуке: «Грохнулся самолет МО РФ. Появилось только желание - отнести к посольству орды бутылочку Боярышника».

Не отстали в шабаше злорадства и ненависти от свидомых братьев и наши записные либералы: «Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова... Весь! Нет бы весь борт НТВ. <...> Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», - написала о гибели тележурналистов НТВ «светская обозревательница» Божена Рынска. «Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии? - Задался риторическим вопросом оппозиционный писатель Аркадий Бабченко и сам же ответил: - Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким», - констатировал оппозиционер и даже попытался объяснить, почему нет; объяснил, впрочем, не сильно убедительно.

И это, понятно, отметились в Фейсбуке только самые раскрученные персоны, что называется, «селебрити», от которых ждут мнений и позиции. А сколько наследили да нагадили безвестные, знакомые исключительно родным и близким. Зачем-то приплели Бога, карму, закон бумеранга, черта в ступе. И, знаете, всех их можно где-то даже понять. Одних, таких, как Божена и Бабченко, толкают на срам личные обиды и острая неприязнь; других, жителей соседней страны, движут ненависть и отвращение к «орде», то есть к России. И все это, повторюсь, можно понять, объяснить рационально.

Единственное, чего понять, по-моему, нельзя, так это равнодушия, причем равнодушия, абсолютно не мотивированного и демонстративного, высказанного как бы походя, в кофе-паузе, цитирую: «Надо б завести себе отдельный аккаунт только с умильными кошечками, такими ж собачками и благостными открытками к актуальным праздникам. Вчера вечером вернулись из Тарту в отличном настроении. Сегодня утром просматривала рождественскую <френд>-ленту безмятежно и благостно. И вдруг ближе к обеду в ленте посыпалось: "упали", "разбились", "хор им. Александрова", "доктор Лиза"... Да я в жизни не видела никого из этих людей. Могу только слегка посочувствовать их близким и сотрудникам морга, что им добавилось работы в этот выходной день. Но рождественское настроение уже убежало», - посетовала пользовательница Фейсбука.

Бедняжка, она именно пожаловалась, что неуместная трагедия, оказывается, испортила ей день, сломала рождественское настроение. В уютный частный мирок ворвался страшный мир, и сразу померкли благостные картинки с собачками и кошечками. Непонятно, чего здесь больше, черствости или цинизма? И вроде бы нормальная женщина, а выдает в онлайн подобную фантастическую чепуху и, когда люди реагируют на пост, искренне удивляется: а чего такого-то? Действительно, чего? По всем не наплачешься. Тут праздник на подходе, нужно закупать продукты для оливье и винегрета, наряжать новогоднюю елку. Как-то неуместно это всё, не ко двору: какие-то самолеты, понимаешь, падают, музыканты, доктор Лиза… Пошли вон из моей уютненькой и благостной жизни!

А мне сразу вспомнилась любимая присказка ныне покойного художника Игоря Быстрова: «Бойтесь теплых». Он любил повторять эту фразу, а я не понимал, что она значит, пока он не попытался объяснить. Выяснилось, что так своеобразно, по бытовому Игорь трактовал откровение Иисуса Христа: «Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Игорь понимал эти слова не в богословском смысле, а сугубо человеческом, психологическом и бытовом: холодный - это чистое отрицание, враг; горячий - значит, искренний, неравнодушный; а вот так называемый «теплый» человек - ни то, ни сё, «и не друг, и не враг, а так», и именно таких людей и следует бояться. От них, мол, всё Зло мира.

Светским вариантом библейского откровения в советской школе служил известный афоризм польского писателя Бруно Ясенского, помните? «Не бойтесь друзей - они могут лишь предать вас; не бойтесь врагов - они могут лишь убить вас; бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства». Враг открыт и не скрывает своих мотивов и намерений; враг честен с тобой, так же, как и настоящий друг, а вот от «теплых» не знаешь, чего и ждать. Это - инертная бессмысленная масса, вне внятной гражданской позиции, как они выражаются, «вне политики», и кусок вкусняшки к обеду и собственный аппетит для них всегда важнее, чем гибель каких-то там неведомых соотечественников. В Викицитатнике, если посмотреть, имеются и другие фразы в тему, например, от французского моралиста Николя де Шамфора: «Скажем прямо: счастливо живет в свете только тот, кто полностью умертвил некоторые стороны своей души», или от американского писателя Митчела Уилсона: «Равнодушие есть наивысшая жестокость».

Я ни в коем случае не собирался читать тут какую-то мораль. Никаких внутренних оснований для этого у меня нет, да и не мое это дело. По-моему, учить взрослых образованных людей разговаривать - это неимоверная глупость. Каждый имеет право на собственное мнение, в том числе, и на ленивое равнодушие: «Ах! Меня потревожили! Испортили Рождество. Не трогайте меня и мое драгоценное прайвеси».

И все-таки существуют ситуации, когда высказанное вслух равнодушие звучит особенно отвратительно и мерзко. Именно потому, что зачем-то высказано вслух. А еще потому, что в нем не содержится никакой позиции, а есть только мелочное раздражение и трусость. Согласитесь, не самые приятные человеческие качества. Гнусность в кристально чистом, незамутненном виде. Как физиологический акт. Наверное, похожие душевные гадости имеются почти у каждого человека. Вот только не понять никак, зачем их всем демонстрировать? И даже как будто бравировать ими...

Да, уже завтра, позабыв о трауре, все, кроме родственников погибших, вся бескрайняя страна побежит по магазинам, чтобы накупить провизии и настрогать в тазики свежий новогодний оливье, страна радостно погрузится в новогоднюю суету. И кто-то, невзирая на праздник, по привычке будет бубнить гневные, обидные слова. Или упиваться своим бесценным прайвеси. А вот сегодня лучше просто промолчать.

Саша Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей