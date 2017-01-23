Гайд-парк на выселках

Политическая жизнь Пскова иной раз принимает весьма причудливые формы. Вроде все уже привыкли, что рядом с памятником княгине Ольге на Октябрьской площади разместился пикет местного отделения партии «Справедливая Россия», главное содержание которого - яркий баннер с надписью: «Турчака в отставку». Точно такой же пикет и баннер-близнец наблюдался и у другой достопримечательности Пскова - памятника Пушкину и крестьянке на Октябрьском проспекте. Повторюсь, пикет и баннер давно слились с пейзажем, как бы демонстрируя всем нам, жителям и гостям, что вольный град Плесков продолжает славные традиции вечевой демократии, поддерживает реноме каких-никаких свобод на границе с Евросоюзом. Ну, торчит и торчит неприятная для губернской власти надпись, что с того? Вот такие мы, скобари, вольнолюбивые: нашу власть какими-то там баннерами не проймешь, мы выше этой пустой суеты, собака лает, ветер носит.

Однако, на поверку оказалось, что проймешь. Терпения власти хватило ненадолго. И на прошлой неделе вблизи достопримечательностей, отмеченных протестными баннерами, стали происходить странные вещи. А именно появились неожиданные движимые объекты, перегораживающие виды на монументы: у княгини Ольги - внушительный фургон станции переливания крови, у Пушкина - дорожно-строительная техника и металлическое ограждение, что сразу заставило вспомнить о давнишнем бетонном заборе у кинотеатра «Октябрь». Псковские остряки сразу выдали шутку: «Надо же, как за семь лет деградировал бетонный забор». Напомню, что то давнишнее бессмысленное и беспощадное сооружение из бетонных блоков стоило городскому бюджету почти полмиллиона рублей. Никаких обещанных раскопок рядом с кинотеатром не случилось. Концепция быстро изменилась, и «Октябрь» до сих пор целехонек.

Вернемся в январь 2017-го. Если власти предержащие хотели спрятать неприятные баннеры от глаз людских, то, по-моему, добились обратного эффекта: люди в автомобилях, спешащие мимо, и пешеходы, столкнувшись с неожиданными припятствиями, наоборот, вновь обратили свое внимание на дерзкую надпись: «Турчака в отставку», а про себя наверняка отметили: «А глаз-то колет». Разумеется, ничего, кроме злой иронии, эти неуклюжие попытки закамуфлировать протест спецтехникой не породили. К тому же у княгини Ольги имеется знак: «Стоянка запрещена».

Так что удумали борцы с протестантами? Натянули на знак черные полиэтиленовые мешки! Типа водитель знака-то и не заметил. Самое поразительное, что в округе вдруг исчезли все инспекторы ГИБДД поголовно. Ау, автоинспекторы! Все это выглядит настолько же глупо, сколь и бесполезно. Протестные баннеры рядом с неудачными авто-преградами сделались только заметней, заиграли новыми смыслами и красками. Людей-то не обманешь. Намерения властей читаются сразу. Скрыть баннеры с глаз долой. Отчего наши чиновники вполне заслужили звания «гениев черного само-РRа». Как говорится, заставь дураков Богу молиться... Устроили бесплатный перфоманс себе и народу. Хрестоматийный пример с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла, здесь напрашивается сам собой. С такими «друзьями» и врагов никаких не надо.

Самое главное, что размещение протестных баннеров у памятников княгине Ольги и поэту Пушкину совершенно законно. Существует документ - постановление администрации Псковской области от 27 декабря 2012 года № 673 с витиеватым названием: «Об определении единых специально отведенных мест на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

Все предельно ясно: захотел выразить свою политическую позицию, пришел в гости к поэту или под покров Святой равноапостольной княгини. Постановление № 673 не с потолка взялось. Оно - плод долгой и кропотливой работы специальной согласительной комиссии с участием местных политиков и общественников и полностью соответствовало законодательству Псковской области. Закон от 25 декабря 2012 года под названием «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» установил порядок использования мест специально отведенных для публичных мероприятий, уведомление о проведении которых не требуется.

Извиняюсь за безнадежно «концеряристские» цитаты, но всё это я к тому, что буквально одним росчерком пера чиновника этот важный для общественного консенсуса документ был существенно изменен. 19 января на официальном сайте «Нормативные правовые акты Псковской области» было опубликовано постановление администрации Псковской области за номером 20. Согласно документу, количество и месторасположение так называемых «гайд-парков» в Пскове «уконтропупилось» с двух до одного: от всем известных памятников в центре оно переносится на Четыре Угла, в сквер Искусств на пересечении улиц Конной, Горького и Рижского проспекта. Вот тебе, бабушка, и Крещенский день. Митингуй, не хочу! Иначе как ссылкой это решение назвать нельзя.

Интересно, что отправке всех возможных и будущих протестантов и пикетчиков на выселки - на Четыре угла предшествовала краткая, но яркая кампания в СМИ, застрельщиком которой неожиданно выступил мэр Пскова Иван Цецерский. На традиционной встрече с журналистами (нашел ведь правильное время и место) самый цитируемый градоначальник Северо-запада заявил: «Зачем отправлять в отставку Турчака в историческом центре города?! Я вчера написал обращение, отметил, что там свадебные кортежи, как им фотографироваться? Мне неудобно перед гостями, мне неудобно перед зарубежными партнёрами!». В результате фотографироваться стало еще неудобней из-за фур и спецтехники. Но это пока. Уже 29-го числа пикетчики, отправляющие в отставку Турчака, должны отправиться на Четыре угла. Видимо, будут искать там пятый угол. А может, и не отправятся, поскольку весь смысл протестной акции в публичности, а полуразрушенный сквер с кривыми скамейками не самое удобное место для выражения позиции - зрителей маловато.

Понятно, что решение сразу не понравилось главному организатору пикетов - лидеру псковских справедливороссов Олегу Брячаку, который оперативно написал жалобу президенту России, мол, защити, надёжа-царь, «вместо двух прежних, привычных, удобных и заметных для граждан мест будет одно, да и то в сквере, где акцию, пикет или митинг увидеть будет нелегко». Все это чревато нехорошими последствиями, де, подобные действия властей и других служб могут привести к «акциям гражданского неповиновения и другим неконтролируемым формам выражения протеста». Лидер псковских «яблочников» Лев Шлосберг никого пугать не стал, а просто написал письмо прокурору Псковской области с просьбой провести проверку, насколько постановление от 19 января соответствует законодательству и не мешает ли гражданам осуществлять их права и свободы. А известная общественница Елена Демченкова разразилась целой статьей с примечательным названием «Унылый сквер для митингов как репрессивная реакция», в которой парадоксальным образом обвинила в случившемся вовсе не власти, а прежде всего справедливороссов: они, мол, своей бессрочной акцией спровоцировали власти, тем самым подложив общественности Пскова свинью и лишив граждан двух удобных гайд-парков в центре города.

Как бы там ни было, а всякому политактивисту понятно, что его право быть увиденным и услышанным после ссылки на Четыре угла сильно сократилось. Не докричишься. Такие штуки и называются «Империя наносит ответный удар». Наша власть явно не умеет держать удар, и чуть что предпочитает бить ниже пояса. Тут надо понимать, что наш гайд-парк - это не то, что в Англии, это не место для дискуссий, где собираются ораторы, желающие поразить немногих слушателей своим красноречием. Наш гайд-парк - это именно место протеста, требующее максимальной публичности. А в силу того простого обстоятельства, что Псков просто-напросто не имеет нормальной городской площади, как это устроено в любом нормальном европейском городе, после консенсуса и были определены площадки у памятников. Теперь этого консенсуса нет. Остается удивляться, почему власти выбрали именно сквер на Четырех углах, а не, к примеру, где-нибудь на околице, на дальнем Запсковье. Если уж издеваться над общественниками, так до упора. Пускай митингуют где-нибудь в Лепешах!

Саша Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей