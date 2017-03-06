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Скобарь-видео

06.03.2017 15:56 ПЛН, Псков

В ноябре меня пригласили на концерт псковской группы «Drift». В переводе с английского буквально - «занос». Я сходил. Концерт произвел на меня обескураживающее, обжигающее впечатление. Сейчас объясню, почему.

Попасть в клуб, где был объявлен концерт, оказалось непростой задачей. Раздолбанная темная улица у вокзала вела в жуткие грязные тупики. Настоящий, аутентичный Псков! Неподалеку ярко светилась вывеска известного диско-клуба. Одна улица вела к вокзалу, другая - куда-то в Ад. Вокруг царила жуткая пром-зона.

Я не знал, куда идти, направо или налево, и, признаюсь, отправился в неверную сторону. И никакого клуба не обнаружил. Ну, нет у меня в телефоне навигатора! Пришлось зайти в ближайшую забегаловку, где местные пропойцы допивали свое дешевое пойло. Спросил: «Где тут Айрон-клуб»? Пропойцы не знали. «Это в другую сторону», - объяснила девушка, наливавшая пиво.

По грязным, в ямах, дырках и говне, так называемым «тротуарам», я отправился в сторону предполагаемой реки Псковы, матерясь на чем свет стоит (оттого, что пройти там попросту невозможно: всё разбито и абсолютно не пригодно для жизни), я добрался до заведения, где был объявлен концерт.

Это было удивительно! Вокруг помойки и мастерские, где латают старые автомобили, на втором, как сейчас помню, этаже располагался клуб, то есть некий бар и сцена, где я встретил много знакомых лиц - люди пришли послушать псковскую группу «Drift». Человек принес стулья, мы расселись, было человек сто пятьдесят максимум, и вдруг начался концерт. Это было поразительно! Будто вытянул билет на караоке, а попал на живой «Роллинг Стоунз». Условно говоря.

Уж простите за неуместные сравнения, но я, правда, сидел и думал: «Как? У нас в Пскове возможно такое?!». Здесь, в пром-зоне, в районе дешевых забегаловок и дурацких диско-клубов, творилось чудо. Что-то искреннее и настоящее! Потрясающе отличный концерт, который наверняка сделал бы честь любому лондонскому клубу. Я постоянно смотрю концерты в «ютубе» и могу сравнивать. Слава богу, сегодня существует интернет. В 2005-м году я был на концерте Мэрилина Мэнсона в Питере, и тогда я тоже испытал (непечатно) ощущения... Но - это ж-то был вроде бы Мэнсон, а тут концерт давал какой-то псковский «Drift».

Так вот, подтверждаю: «Drift» абсолютно не хуже! Даже чисто стилистически! И всячески - музыкально, по звуку, и прочее. Наши ребята всё понимают, и сделать хуже - просто не в состоянии. Они - молодцы!

Да, Мэрилин Мэнсон (для тех, кто понимает, конечно) - гений! И не просто гений, а мировой и успешный коммерческий проект. А вот тут у нас в пром-зоне сугубо псковские ребята творят у тебя на глазах нечто подобное, не хуже! Еще раз: я сразу подумал: «Как? Как возможно такое?». Выросли на засранной почве прекрасные сорняки!

А вот так! Что ж они глупее какого-то Мэрилина Мэнсона, парня из Флориды? Флорида, конечно, не Псковщина, там пляжи и крокодилы, и круглый год 25 по Цельсию, но количество гениев вряд ли превышает число обывателей. Поэтому, вроде бы наши шансы на гениев примерно равны.

И при этом, если мы не дураки, понимаем разницу между Флоридой и Псковщиной. Тамошний талантливый чувак становится международной звездой, а наши прозябают в неизвестности. И до них даже трудно дойти. Обязательно завалишься в яму, засыпанную песком.

В общем, концерт псковской группы вогнал меня в натуральную депрессию. Я подумал: вот, провинциальный талант, что ему делать здесь? Вот - как ему быть?! Есть отличная группа «Drift». Куда ей деваться? На нашей скудной почве это прямо какой-то удивительный прекрасный сорняк, то есть растение, выросшее вопреки. Наша убогая почва совершенно не располагает к возникновению этих «сорняков». Как это получилось, случилось, что они выжили? И способны делать отличные вещи!

А вот так! Я лично, признаюсь, до сих пор не понимаю, но, видимо, всюду жизнь, и, слава богу, технический прогресс не стоит на месте, и сообщество неких талантливых людей сегодня способно выдать некий творческий продукт, за который будет не стыдно ни в Пскове, ни в Москве, ни в Лос-Анджелесе.

Это реально так, и при этом все мы понимаем, что далее из группы «Drift» не выйдет условного Мэрилина Мэнсона.

Всё! Они достигли своего порога. Не творческого. Эти ребята, я уверен, еще сочинят и сделают несколько отличных песен, но... поскольку родились они не в Калифорнии, и даже во Флориде, а на нашей богоспасаемой Псковщине, то ничего у них не получится.

В смысле успеха, конечно. Творчески они состоялись. Это понимает всякий вменяемый человек. А дальше - что?

Во Флориде получился бы Мэрилин Мэнсон (кстати, журналист по первой профессии), а у нас не получится - никто.

Вообще! И здесь остается только упасть мордой в грязь и сдохнуть! Именно такие горькие чувства я испытал, когда в минувшую субботу пришел на презентацию фильма «Музре(д)акция» в клубе, где тоже можно завалиться и никогда не встать. Фильм, рассказывающий о наших местных псковских талантах. Как пел когда-то Гребенщиков: «Вышел, чтоб идти к началу начал, но выпил и упал - вот и весь сказ».

И снова - фильм, сделанный сообществом редких у нас идиотов (в прекрасном значении слова!). Но сколько их? - пять примерно человек, готовых и способных сделать передачу, которую буквально не стыдно показать на Первом или Втором канале. Это был бы отличный эфир! Но увидели этот фильм единицы.

И - да, мне очень приятно, что, оказывается, среди нас имеется пять, - ну, десять, двадцать человек, способных оценить, какой отличный, качественный продукт выдали ребята, и хорошо, что у нас есть люди, способные даже поддержать эти интенции, эти устремления, эти начинания!

Немного о фильме. Он о группе «Drift», но не только. Он вообще о судьбе художника в маленьком провинциальном городе. Художнике в широком смысле - о творческом человеке вообще. Есть у нас Денис Кугай и его товарищи. И есть монструозная бабища, представляющая власть. И никогда им не сойтись. Как Западу и Востоку. Потому что бабища будет шамать свой тупорылый плей-лист, а условный Кугай будет погибать в одиночестве. И никогда им не сойтись!

Вот есть у нас художник Жбанов. Где-нибудь в Нью-Йорке он был бы подлинным «гением места», поистине соединившим весь авангард двадцатого века. Нонкомформист, умница, человек-эпоха. Без всяких преувеличений, без гипербол.

А у нас он - никто. Его с удовольствием гнобят всякие бездари, его обижают, не дают ему выставляться, хотя всякому вменяемому человеку понятно, что если и было в Пскове чего интересного в искусстве, в последние лет тридцать, так это Жбанов. Оценят лет через десять после того, как помрет. Да и то - не факт.

Кто, опять же, способен оценить подобный расклад? Пять-десять человек, не чуждых искусству в нашей псковской пром-зоне, разряженной десятком старинных церквей. Вот они - мы! Это может сделать редакция «Эхо Москвы в Пскове» в количестве пяти человек, это способна осуществить, признаем очевидное, наша единственная в регионе телерадиокомпания. А дальше - что?

А - ничего! Мы все, двадцать-тридцать примерно индивидов, создадим несколько великолепных, удивительных «сорняков», пару фильмов, передач, концертов, за которые не стыдно, а - дальше? А дальше - либо «в Москву, в Москву...», либо...

За сим прощаюсь, это был «Словарный запас», берегите себя!

Саша Донецкий    

Источник: Псковская Лента Новостей



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