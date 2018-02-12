Политик в «бане»

Не так давно в Пскове при участии ПЛН впервые за многие годы были организованы политические дебаты, на которые явился чуть ли не весь политический «бомонд» города. И что? По признанию многих, настоящих дебатов не получилось.
Вот как так? Вживую не могут или не хотят, а в сети разят друг друга недюжинным «интеллектом» вперемешку с убийственным сарказмом. Я сам вчера зарубился с оппонентами по поводу исторической роли Сталина. Отвечал на реплики, приводил аргументы. Потом понял, что разговор в Фейсбуке - это «страна глухих». Удостоверившись в непроходимой тупости собеседников, плюнул и забыл. Они наверняка решили про меня то же самое. И все это всерьез называется у нас «общественным мнением», «реакцией общественников».
Раньше они трендели на кухнях, в узком кругу, под водочку и немудреную закуску. Иногда сочиняли анонимки и слали их в обком или местную прессу. А теперь высказываются в социальных сетях или на форумах. Кто-то, кому духу хватает, режет «правду-матку» открыто, под своей фамилией, а кто-то, опять же, по привычке — трусливо и анонимно: строчи, губерния! Город маленький, мало кто рискнет говорить неприятные вещи в лицо, ведь завтра можно встретить обиженного оппонента в реале и получить по сусалам.
И все-таки приходится признать, что в последние годы сетевая субкультура, интернет-комьюнити превращается в реальный инструмент политической манипуляции. (Я сейчас употребил слово «политический» в его изначальном смысле - «городской», от греческого «πόλις» - город, городская община). Это феномен XXI века: информация передается за несколько секунд, и если у персонажа много подписчиков, то быстро создается виртуальный хайп, что по справедливости - ни хорошо, ни плохо, а просто такая данность. Мы живем в новой политической реальности, насквозь прозрачной и проницаемой медиа-среде, и с этим фактом необходимо считаться.
Пусть так называемых общественников у нас... Давайте прикинем... Ну, максимум человек двести: и оффлайн, и онлайн, и публично, и анонимно, и это в основном почти одни и те же люди. Причем многие из них пишут преимущественно с ай-пи адресов по улице Некрасова.
И если репортажи, написанные профессиональными журналистами, успешно перетекают в интернет, то вполне продуктивен и обратный процесс: сообщения «в фейсбуках» зачастую превращаются в полноценные новости в профессиональных СМИ. Этот «круговорот дерьма» происходит как в столицах, так и в провинциях.
Самый наглядный пример — секс-скандал с Настей Рыбкой, как икру, мечущей свои признания в инстраграме и делающая топ-новостей на самых посещаемых информ-сайтах. Нечто подобное, пусть и в несравнимо меньшем масштабе, происходит в псковском сегменте интернета. Гуляет, допустим, некий активный гражданин, видит, как пилят деревья где-нибудь по улице Профсоюзной. Он быстро фиксирует процесс и выкладывает фото на своей странице, или в какой-нибудь из публичных групп, допустим, «Контроль. Псков».
Ладно, если это простой чел, а если известная персона? Внимание СМИ обеспечено. Ушлые журналисты тут же подхватывают новость и размножают ее, увеличивая шанс на то, что власть «увидит» проблему. И власть не всегда, но проблемы замечает. Более того, иногда постинги об уличных безобразиях выкладывают в сеть сами чиновники, как это в начале января случилось с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, написавшим про упавший на улице Ленина фонарный столб. И ведь сработало! Практически мгновенно. Фонарь поправили. Вот что значит «инстаграм, кого надо инстаграм».
Все это я к тому, что игнорировать электронное «общественное мнение», значит, безнадежно отстать от жизни. Посмотрите на президента США — Дональда нашего Трампа. Вот кто превратил интернет в своего коммуникатора, в индивидуальное средство массовой доставки контента. Из первых уст и рук. Минуя многочисленных посредников и интерпретаторов. А у нас? Президент Путин недавно признался, что у него нет смартфона. И правда, зачем он ему? Ведь еще раньше Путин признался, что не пользуется интернетом.
В наших палестинах все не так откровенно «запущено», и чиновники гораздо более продвинутые. К примеру, когда молодой да ранний Андрей Турчак занял губернаторское кресло, то довольно споро создал нечто вроде «электронного правительства», сайт своего имени с обратной связью. Обещал даже регулярно вести интернет-дневник. С блогом не задалось, не писучий оказался губернатор, зато получилось с коллективной «жалобной книгой».
Многие публичные персоны прямо на наших глазах пережили искушение интернетом. Набил шишек и перестал радовать соленым непричесанным словцом глава Пскова Иван Цецерский. Не то чтобы «самовыпилился», нет, страница в Фейсбуке вроде на месте, но глава города перестал полемизировать с оппонентами, замолчал в тряпочку.
Из чего можно сделать малоутешительный вывод: испытание простым народом, его едкими комментариями Иван Цецерский не прошел. Сам себя отправил в «бан». А вот лично я скучаю по его искрометным комментариям, хотя отказ от публичности прекрасно понимаю. И одновременно констатирую: самовыпилиться, особенно действующему политику, - отныне вряд ли получится. Интернет все равно догонит и даст волшебного пинка. Не сегодня, так завтра.
Вопрос, впрочем, остается: «А, действительно, как относиться ко всей этой общественной активности? Сортировать чужой базар, банить грубиянов?». На этот вопрос каждый политик, общественник, публицист отвечает сам. В конце концов, «бан» никто не отменял. «Бан» позволяет модерировать дискуссию, ограждать себя от троллей и вандалов.
Кто-то, как писатель Эдуард Лимонов, вообще отключает режим комментариев. Кто-то, напротив, дискутирует чуть ли не со всеми подряд и весьма лоялен даже к «злым языкам». Зайдите, к примеру, на страницу кинокритика Антона Долина в Фейсбуке. Важно, что и для Лимонова, и для Долина интернет не просто праздная опция, а рабочий инструмент пропаганды, живой канал ежедневного, почти круглосуточного общения с реальными читателями. Долину интересна обратная связь, постоянная толкотня на форуме, а «гуру» Лимонову - не очень, писатель предпочитает вещать в гордом одиночестве. Однако и тот, и другой из социальных сетей не «сливаются», видимо, понимая, что каждый конкретный подписчик на ресурсе, надежней и зримей, чем гипотетическая аудитория любого интернет-медиа, которое сегодня есть, а завтра его нет.
Наши местные политики в большинстве своем, видимо, пребывают в иллюзии, что они «выше» каких-либо форумов, общаются с общественниками через губу. Сословная иерархия и предрассудки действуют и здесь. Но я уверен — лишь до поры, до времени.
Пусть пока это выглядит как фантастический фильм. Но кто из нас еще лет пятнадцать назад предполагал, что бумажная газета превратится в ненужную роскошь?
Саша Донецкий