Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дом комфорт-класса в центре Пскова
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Биткоин не может быть пирамидой
Покупаем жилье выгодно и без риска
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Информационные стенды таблички, вывески
Подарки каждый день
Телефон прямого эфира 56-73-72
афиша юбилейного пушкинского
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Денег нет, но вы поешьте
Александр Донецкий. Словарный Запас Публикаций: 254
12.02.2018 19:2811 Политик в «бане» 29.01.2018 16:5471 Кому помешала «Смерть Сталина»? 25.01.2018 14:18180 Высоцкий 2.0 22.01.2018 20:57155 Детки с топорами 15.01.2018 17:2968 «Сталина на них нет!» Все публикации
Блоги других авторов
Самое популярное 10.02.2018 16:4314 Скончалась псковский педагог Эльза Савицкая 12.02.2018 15:1331 Семиклассник выбросился из окна великолукской школы №9 из-за несчастной любви 12.02.2018 12:0017 Названы самые загруженные школы Пскова 10.02.2018 09:3843 Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро 12.02.2018 13:1451 Алексей Захаров, Елена Жгут и Валентина Зубова могут стать заместителями сити-менеджера Пскова
 
Блоги / Александр Донецкий. Словарный Запас

Политик в «бане»

12.02.2018 19:28|ПсковКомментариев: 11

Не так давно в Пскове при участии ПЛН впервые за многие годы были организованы политические дебаты, на которые явился чуть ли не весь политический «бомонд» города. И что? По признанию многих, настоящих дебатов не получилось.

Разучились люди публично, рот в рот, дискутировать. Зато чуть позже, как говорят французы, «на лестнице», «засев в фейсбуках», задним умом те же дебатеры оторвались по полной. Тут уж нашлись и нужные формулировки, и запоздалое остроумие, и даже на личности немного перешли. Бамбарбия киргуду!

Вот как так? Вживую не могут или не хотят, а в сети разят друг друга недюжинным «интеллектом» вперемешку с убийственным сарказмом. Я сам вчера зарубился с оппонентами по поводу исторической роли Сталина. Отвечал на реплики, приводил аргументы. Потом понял, что разговор в Фейсбуке - это «страна глухих». Удостоверившись в непроходимой тупости собеседников, плюнул и забыл. Они наверняка решили про меня то же самое. И все это всерьез называется у нас «общественным мнением», «реакцией общественников».

Раньше они трендели на кухнях, в узком кругу, под водочку и немудреную закуску. Иногда сочиняли анонимки и слали их в обком или местную прессу. А теперь высказываются в социальных сетях или на форумах. Кто-то, кому духу хватает, режет «правду-матку» открыто, под своей фамилией, а кто-то, опять же, по привычке — трусливо и анонимно: строчи, губерния! Город маленький, мало кто рискнет говорить неприятные вещи в лицо, ведь завтра можно встретить обиженного оппонента в реале и получить по сусалам.

И все-таки приходится признать, что в последние годы сетевая субкультура, интернет-комьюнити превращается в реальный инструмент политической манипуляции. (Я сейчас употребил слово «политический» в его изначальном смысле - «городской», от греческого «πόλις» - город, городская община). Это феномен XXI века: информация передается за несколько секунд, и если у персонажа много подписчиков, то быстро создается виртуальный хайп, что по справедливости - ни хорошо, ни плохо, а просто такая данность. Мы живем в новой политической реальности, насквозь прозрачной и проницаемой медиа-среде, и с этим фактом необходимо считаться.

Пусть так называемых общественников у нас... Давайте прикинем... Ну, максимум человек двести: и оффлайн, и онлайн, и публично, и анонимно, и это в основном почти одни и те же люди. Причем многие из них пишут преимущественно с ай-пи адресов по улице Некрасова.

Здесь важно, что соцсети сегодня связаны с медиа, как сообщающиеся сосуды, по сути, это единое информационное пространство. Я бы даже употребил такую метафору: водопровод, напрямую соединенный с канализацией, отчего из кранов иногда хлещут фекалии.

И если репортажи, написанные профессиональными журналистами, успешно перетекают в интернет, то вполне продуктивен и обратный процесс: сообщения «в фейсбуках» зачастую превращаются в полноценные новости в профессиональных СМИ. Этот «круговорот дерьма» происходит как в столицах, так и в провинциях.

Самый наглядный пример — секс-скандал с Настей Рыбкой, как икру, мечущей свои признания в инстраграме и делающая топ-новостей на самых посещаемых информ-сайтах. Нечто подобное, пусть и в несравнимо меньшем масштабе, происходит в псковском сегменте интернета. Гуляет, допустим, некий активный гражданин, видит, как пилят деревья где-нибудь по улице Профсоюзной. Он быстро фиксирует процесс и выкладывает фото на своей странице, или в какой-нибудь из публичных групп, допустим, «Контроль. Псков».

Ладно, если это простой чел, а если известная персона? Внимание СМИ обеспечено. Ушлые журналисты тут же подхватывают новость и размножают ее, увеличивая шанс на то, что власть «увидит» проблему. И власть не всегда, но проблемы замечает. Более того, иногда постинги об уличных безобразиях выкладывают в сеть сами чиновники, как это в начале января случилось с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, написавшим про упавший на улице Ленина фонарный столб. И ведь сработало! Практически мгновенно. Фонарь поправили. Вот что значит «инстаграм, кого надо инстаграм».

Все это я к тому, что игнорировать электронное «общественное мнение», значит, безнадежно отстать от жизни. Посмотрите на президента США — Дональда нашего Трампа. Вот кто превратил интернет в своего коммуникатора, в индивидуальное средство массовой доставки контента. Из первых уст и рук. Минуя многочисленных посредников и интерпретаторов. А у нас? Президент Путин недавно признался, что у него нет смартфона. И правда, зачем он ему? Ведь еще раньше Путин признался, что не пользуется интернетом.

В наших палестинах все не так откровенно «запущено», и чиновники гораздо более продвинутые. К примеру, когда молодой да ранний Андрей Турчак занял губернаторское кресло, то довольно споро создал нечто вроде «электронного правительства», сайт своего имени с обратной связью. Обещал даже регулярно вести интернет-дневник. С блогом не задалось, не писучий оказался губернатор, зато получилось с коллективной «жалобной книгой».

Многие публичные персоны прямо на наших глазах пережили искушение интернетом. Набил шишек и перестал радовать соленым непричесанным словцом глава Пскова Иван Цецерский. Не то чтобы «самовыпилился», нет, страница в Фейсбуке вроде на месте, но глава города перестал полемизировать с оппонентами, замолчал в тряпочку.

Из чего можно сделать малоутешительный вывод: испытание простым народом, его едкими комментариями Иван Цецерский не прошел. Сам себя отправил в «бан». А вот лично я скучаю по его искрометным комментариям, хотя отказ от публичности прекрасно понимаю. И одновременно констатирую: самовыпилиться, особенно действующему политику, - отныне вряд ли получится. Интернет все равно догонит и даст волшебного пинка. Не сегодня, так завтра.

Вопрос, впрочем, остается: «А, действительно, как относиться ко всей этой общественной активности? Сортировать чужой базар, банить грубиянов?». На этот вопрос каждый политик, общественник, публицист отвечает сам. В конце концов, «бан» никто не отменял. «Бан» позволяет модерировать дискуссию, ограждать себя от троллей и вандалов.

Кто-то, как писатель Эдуард Лимонов, вообще отключает режим комментариев. Кто-то, напротив, дискутирует чуть ли не со всеми подряд и весьма лоялен даже к «злым языкам». Зайдите, к примеру, на страницу кинокритика Антона Долина в Фейсбуке. Важно, что и для Лимонова, и для Долина интернет не просто праздная опция, а рабочий инструмент пропаганды, живой канал ежедневного, почти круглосуточного общения с реальными читателями. Долину интересна обратная связь, постоянная толкотня на форуме, а «гуру» Лимонову - не очень, писатель предпочитает вещать в гордом одиночестве. Однако и тот, и другой из социальных сетей не «сливаются», видимо, понимая, что каждый конкретный подписчик на ресурсе, надежней и зримей, чем гипотетическая аудитория любого интернет-медиа, которое сегодня есть, а завтра его нет.

Наши местные политики в большинстве своем, видимо, пребывают в иллюзии, что они «выше» каких-либо форумов, общаются с общественниками через губу. Сословная иерархия и предрассудки действуют и здесь. Но я уверен — лишь до поры, до времени.

Информационный «большой взрыв» не загонишь обратно в болванку. Вполне возможно, что лет через десять мы и голосовать начнем по мобильнику. И тогда тотальное отсутствие какого-либо деятеля в «друзьях» большинства просто вычеркнет политика из «списка живых». Это и будет торжество новой демократии, зависящей исключительно от технологии, от нажатия кнопки.

Пусть пока это выглядит как фантастический фильм. Но кто из нас еще лет пятнадцать назад предполагал, что бумажная газета превратится в ненужную роскошь?

Саша Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 11Версия для печати
 

 
опрос
МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 727 человек
Лента новостей
Последние новости
12.02.2018, 22:517 В Сирии погибли балтийский казак и нацбол 12.02.2018, 21:496 Центризбирком потребовал от Грудинина срочно отчитаться о закрытии иностранных счетов 12.02.2018, 21:083 Строительство Перинатального центра в Пскове вышло на финишную прямую 12.02.2018, 20:4413 Песков рассказал о болезни Путина
12.02.2018, 20:1510 Российские спортсмены - победители альтернативных Олимпиаде соревнований получат до 4 млн рублей 12.02.2018, 19:532 Саакашвили выслали в Польшу 12.02.2018, 19:320 Названы самые интересные фильмы 2017 года 12.02.2018, 19:2811 Политик в «бане»
12.02.2018, 19:220 Псковская Росгвардия напоминает график приема в Центре лицензионно-разрешительной работы   12.02.2018, 19:171 XX Международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Матросова, стартует в Локне 9 марта 12.02.2018, 18:500 Мужчина погиб в результате наезда пассажирского поезда в Пустошкинском районе 12.02.2018, 18:404 Новые формы работы с трудными подростками в Пскове обсудят на «круглом столе»
12.02.2018, 18:2535 Михаил Ведерников изучил работу мусороперерабатывающего комплекса под Псковом 12.02.2018, 18:060 До 9 градусов мороза похолодает в Псковской области завтра 12.02.2018, 17:573 Billy’s Band везет в Псков уникальный спектакль «Блюз в голове»  12.02.2018, 17:552 «Ростелеком» приглашает пользователей «Интерактивного ТВ» к участию в акции «Выгодная фильмотека»
12.02.2018, 17:490 Еще девять классов в школах Пскова закрываются на карантин 12.02.2018, 17:423 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Псковского района 13 февраля 12.02.2018, 17:351 Отчетно-выборная конференция Псковского регионального отделения ВСМС состоится 13 марта 12.02.2018, 17:263 Не вскрывать и не передвигать подозрительные предметы призывают псковичей
12.02.2018, 17:170 Семинар «Обучение основам социального проектирования» в рамках «Школы молодого лидера» состоялся в Великих Луках 12.02.2018, 17:071 17 нарушений зафиксировали инспекторы госземнадзора областного Росреестра при проверке 37 земельных участков 12.02.2018, 16:564 В день столетия РККА в Псковской области пройдут торжественные митинги, историческая реконструкция и автопробег 12.02.2018, 16:520 ГИМС рекомендует псковичам до наступления навигационного периода зарегистрировать свои маломерные суда
12.02.2018, 16:410 Псковский музей разработал интерактивную программу «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду»  12.02.2018, 16:3410 Виктор Остренко получил открепительный талон для голосования на президентских выборах в МФЦ 12.02.2018, 16:212 Система tax free введена в российских аэропортах 12.02.2018, 16:040 В ПсковГУ пройдет международный научный семинар, посвященным аспектам PR-деятельности и журналистики
12.02.2018, 15:550 Масленичный конкурс «Блинная фотосессия» от «Прасковьи Молочковой» продолжается: фото новых участников 12.02.2018, 15:366 Объявлен международный поэтический конкурс памяти Игоря Григорьева 12.02.2018, 15:241 Подведены итоги Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области 12.02.2018, 15:1331 Семиклассник выбросился из окна великолукской школы №9 из-за несчастной любви
12.02.2018, 14:550 Получить скидку на концерт классической музыки смогут псковичи в масленичную неделю 12.02.2018, 14:532 Впервые в Пскове прошел чемпионат по рукопашному бою среди кадетов 12.02.2018, 14:413 Умер актер Дмитрий Соловьев 12.02.2018, 14:2226 Вслед за псковским обкомом КПРФ обыскам подвергся горком в Великих Луках
12.02.2018, 14:163 С 12 февраля в России увеличиваются таксы за браконьерство 12.02.2018, 14:100 В Великих Луках у несовершеннолетнего похитили мобильный телефон 12.02.2018, 14:048 Почта России прокомментировала информацию о повышении цен на услуги 12.02.2018, 14:002 «Постскриптум»: О повышении МРОТ, доверенных лицах президента и потере «Электрона»
12.02.2018, 13:492 Правительство предлагает ужесточить миграционное законодательство 12.02.2018, 13:430 Межрайонный конкурс «Волшебные звуки музыки» состоялся в Себежской ДШИ 12.02.2018, 13:380 В марте состоятся выборы президента федерации футбола города Пскова 12.02.2018, 13:1611 «Дурацкие дети. Леля и Минька» представлены в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля. ФОТО
12.02.2018, 13:150 От экскурсии до битвы на стенах снежной крепости: Масленицу на любой вкус предлагают гостям Пушкинского заповедника 12.02.2018, 13:1451 Алексей Захаров, Елена Жгут и Валентина Зубова могут стать заместителями сити-менеджера Пскова 12.02.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 12.02.2018, 12:590 Подростки в Пскове с парковки у магазина на Рижском проспекте похитили тележки
12.02.2018, 12:546 Звезда «Бандитского Петербурга» сыграет в эскизе спектакля «Как Зоя гусей кормила» на Пушкинском театральном фестивале 12.02.2018, 12:511 Проблемы с записью в первый класс возникают из-за желания попасть к определенному учителю - директор ППК 12.02.2018, 12:4617 Автомашину должника-псковича обнаружили и арестовали в Дедовичах 12.02.2018, 12:400 Специалисты псковской Кадастровой палаты примут псковичей в рамках Единого дня консультаций граждан
12.02.2018, 12:322 В России могут запретить нарушающие авторские права приложения для гаджетов - законопроект 12.02.2018, 12:284 Минобрнауки РФ считает нецелесообразной идею «плавающего графика» зимних школьных каникул 12.02.2018, 12:250 У пятикурсников Псковского филиала Академии ФСИН России начались комплексные учения «Итог-2018» 12.02.2018, 12:190 В Псковском облсовпрофе состоялась первая в этом году встреча участников проекта «Взгляд поколений»
12.02.2018, 12:180 Два мобильных комплекса фотовидеофиксации установлены сегодня на Рижском проспекте 12.02.2018, 12:120 19 февраля проводится оргсобрание по программе «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель» 12.02.2018, 12:110 «Постскриптум»: О повышении МРОТ, доверенных лицах президента и потере «Электрона» 12.02.2018, 12:0017 Названы самые загруженные школы Пскова
12.02.2018, 11:511 Скрываясь от приставов, должник из Пскова перегнал свой автомобиль в Белоруссию 12.02.2018, 11:473 Псковская областная библиотека продолжает конкурс «Не бывает нерешенных вопросов» 12.02.2018, 11:3923 Росреестр планирует обеспечить проведение комплексных кадастровых работ в Псковской области в 2018 году 12.02.2018, 11:323 103 первоклассника уже зачислены в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию
12.02.2018, 11:315 Роспотребнадзор рекомендовал чередовать жареные блюда с сырыми овощами на Масленицу 12.02.2018, 11:240 Количество первых классов в Пскове в 2018 году увеличится до 117 12.02.2018, 11:230 В ходе форума «Вместе решаем проблемы села» будут работать две секции 12.02.2018, 11:210 Псковичей приглашают на творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы»
12.02.2018, 11:152 Ситуация с приемом детей в новую школу в Борисовичах находится на контроле - Александр Седунов 12.02.2018, 11:090 Александр Козловский подключится к работе над законами о сопровождаемом проживании и распределенной опеке 12.02.2018, 10:595 25-летний великолучанин попал в больницу после ссоры с женщиной 12.02.2018, 10:580 В Пскове состоялся чемпионат города по бильярду среди инвалидов
12.02.2018, 10:530 «Глэдис» открыл еще один магазин выдачи товаров на улице Леона Поземского в Пскове 12.02.2018, 10:447 Псковский депутат Анатолий Тиханов принял участие в Тартуском лыжном марафоне 12.02.2018, 10:400 Куда подать декларацию на соответствие условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, напоминают псковичам 12.02.2018, 10:397 Почти 80 тысяч рублей отдала великолучанка мошенникам за кастрюли и сковородки
12.02.2018, 10:260 В Пыталовском районе более 600 семей получили сертификаты на материнский капитал 12.02.2018, 10:220 Международная научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове 12.02.2018, 10:204 В Дно снесут здание на территории школы за 2 млн рублей 12.02.2018, 10:190 Великолукского преподавателя поймали на взятке
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru