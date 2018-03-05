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Реплика Донецкого: Воскрешение Сталина

Сегодня, 5 марта, исполняется 65 лет со дня смерти Сталина. По мнению одних, кровавого тирана, повинного в гибели миллионов соотечественников. С точки зрения других, «эффективного менеджера», взявшего Россию с сохой, а оставившего с атомной бомбой.

Чем меньше остается живых свидетелей, помнящих мартовские дни 1953 года, когда по радио объявили о том, что «любимый вождь и учитель» умер, тем больше вокруг фигуры Сталина мифов. Причем как со знаком плюс, так и со знаком минус. Сторонники и противники Сталина, отстаивая свою «правду» о вожде, готовы сойтись в мордобое.

Вообще Сталин — своего рода живой барометр, по которому можно поверять общественно-политическую «погоду» в стране.

После секретного доклада Хрущева на XX съезде КПСС и развенчания «культа личности» поклонников у Сталина заметно поубавилось. Еще бы, ведь возвращались в города и веси выжившие в ГУЛАГе. В брежневский Застой, наоборот, произошла частичная реабилитация имени Сталина, с которым связывалась победа в Великой войне. В Перестройку вскрылись столь чудовищные факты «Большого террора», что, казалось, с любым возвеличиванием исторической роли Иосифа Виссарионовича покончено навсегда. В 90-е многие публицисты всерьез ставили Сталина на одну доску с Гитлером и нацизмом.

И вот история сделала новый виток.

В июне прошлого года Левада-центр опубликовал результаты социологического опроса, согласно которому россияне поставили Сталина на первое место среди деятелей всей отечественной истории. Сталин набрал 38% опрошенных, опередив Путина и Пушкина. Сегодня Сталин для жителей России — снова самый великий человек.

Как так получилось? Как вышло? Почему в брежневскую эпоху водители прилепляли фото Сталина на лобовые стекла своих автомобилей, а нынче большинство не стесняется назвать Сталина самым великим? А - из чувства стихийного протеста. Называя Сталина великим, народ просто выставляет оценку нынешним правителям, не способным предъявить массам внятный образ будущего.

Для нынешнего большинства Сталин — лишь символ социальной альтернативы. Слишком много вокруг всякого беспредела и непотребства. Когда ты, много и трудно работая, еле сводишь с концы с концами, и при этом знаешь, что жены начальников возят щенков на личных самолетах, совершенно естественным образом возникает знаменитое пушкинское восклицание: «Ужо тебе!».

Сталин и есть один из синонимов этого «Ужо тебе!». То есть, опять же, стихийного протеста против несправедливости, чувства столь мощного, что и дух Сталина на помощь призвать не грех. При этом, разумеется, никто не хотел бы сам оказаться в условном «тридцать седьмом», никто не видит себя в числе вероятных жертв «нового великого перелома». Как бы по умолчанию предполагается, что когда Сталин воскреснет, то расстреливать будут не нас, а исключительно начальников. Всё как в том анекдоте: «А нас-то за что?».

Вывод из популярности Сталина прост. Пока Россия будет прозябать в говне и ничтожестве, народ будет грезить о «сильной руке». Как только страна вновь встанет на путь настоящего прогресса и социальной справедливости, методы управления Сталина сразу покажутся ненужным и жестоким излишеством. Зачем стране миллионы рабов с лопатами, когда имеются ультрасовременные шагающие экскаваторы?

Саша Донецкий