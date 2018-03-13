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Реплика Донецкого: Вытрезвон накануне мундиаля

Я всегда говорил, что во всем виноват человек-айфон. То бишь бывший президент Медведев. Это он начал очередную антиалкогольную кампанию в стране. Малую, лукавую, далеко не «сухой закон», но начал. А, как показывает история, любая борьба с алкоголем в России заканчивается крахом. Царь Николай Второй ввел запрет на спиртное, и Романовская империя рухнула. Генсек Горбачев запретил водку, вырубил виноградники, и взорвавшимся самогонным аппаратом накрылся Советский Союз.

Нынешнюю Россию Бог миловал, вероятно, исключительно потому, что антиалкогольная кампания имени Медведева оказалась половинчатой, убогой, ненастоящей, как был, по правде, ненастоящим и сам Медведев. Однако бед натворить он все равно успел. И одной такой бедой стала ликвидация по всей стране системы медицинских вытрезвителей при МВД. Ну, вот решил шуточный президент, что не нужны медвытрезвители нашему народу.

С тех пор в приемных отделениях больниц, на которые скинули проблему пьяных людей, творится настоящий Ад, а власти разных уровней кормят население мантрами о том, что откроют в городе новый вытрезвитель. На последней сессии Псковской городской Думы депутат-яблочник Артур Гайдук, сам врач скорой помощи, вновь задал властям сакраментальный вопрос: «Вытрезвитель-то будет?».

Почему-то чиновники ничего вменяемого так и не ответили, будто все поголовно страдают алкогольной амнезией. Начальник УМВД города Сурин переадресовал вопрос депутатам, повторив очевидные вещи. Город, де, остро нуждается в специализированном учреждении для злоупотребивших. Пьяные люди, особенно на праздники, валяются по улицам. Полицейские везут их в больницы, где наблюдаются жуткие картины.

Медработники и нормальные пациенты буквально стонут от наплыва разного рода асоциальных элементов, которые отвлекают врачей от их прямых обязанностей. Мешают, смердят, дебоширят. Долго еще терпеть это безобразие? При этом надо понимать, что только зимой 2016 года в Пскове по пьяному делу замерзло 86 человек, и поверьте, далеко не все из них бомжи. Да и бомжи - тоже люди. Умножьте это число на масштабы России, выйдет страшная цифра. А функционировали бы в стране вытрезвители, многие остались бы живы.

Здесь напомню, что еще прошлым летом, на июньской сессии городского парламента, не кто иной, как тогдашний губернатор Псковщины Андрей Турчак громогласно объявил, что долгожданный вытрезвитель откроется в Пскове 1 октября 2017 года. Мол, на это дело областной бюджет выделил помещение и 8 миллионов рублей, из которых 4 миллиона уже освоены. Ну, и где?

Губернатора Турчака в регионе давно нет, однако нет и вытрезвителя. Не знаю, освоены ли оставшиеся 4 миллиона бюджетных рублей, но проблема вытрезвителя до сих пор открыта. Видимо, решать ее новому сити-менеджеру и врио губернатора. Объявлено, что на днях должно пройти очередное совещание на эту животрепещущую тему. Не исключено, что дадут чинуши и очередное обещание: открыть вытрезвитель в Пскове к 1 октября, теперь уже 2018 года.

К сказанному добавлю, что осенью прошлого года правительство под председательством все того же Медведева, уничтожившего вытрезвители в стране, рекомендовало руководству 11 российских городов, в которых пройдут матчи Кубка мира по футболу, возродить учреждения. Получается, наши люди пусть страдают, а вот перед гостями мундиаля позориться никак нельзя. Это ли не пример властного цинизма и запредельного презрения к собственному народу?

Саша Донецкий