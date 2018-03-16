Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Дебаты, глядь!

«Дебаты, глядь!» - именно этой рифмой к знаменитому нецензурному мему министра иностранных дел России Сергея Лаврова хочется охарактеризовать шоу злобных клоунов, которое мы наблюдали в течение месяца на федеральных телеканалах. Помните эпическое? «Дебилы, знать!».

Путин от предложенного отечественными телевизионщиками бесплатного эфира привычно отказался, и теперь понятно, почему. Не только оттого, что «не царское это дело» и «не хочется ронять рейтинг».

Сам формат так называемых «дебатов» изначально задуман так, чтобы унизить его участников, выставить их вздорными дурачками, которые, выстроившись в паноптикум, выкрикивают какие-то маловразумительные фразы, оскорбляют друг друга, а то и рвутся набить оппоненту морду.

Признаемся, все это мы ожидали увидеть и в итоге увидели. Кандидат в президенты Жириновский отматерил кандидатку в президенты Собчак, а та полила его водой. Чего еще надобно плебсу? Но этим эпизодом шоу, разумеется, не закончилось. Постепенно, из эфира в эфир, на дебатах сложилась целая драматургия. Кандидатка Собчак с явным удовольствием повторила нецензурное слово и расплакалась крокодильими слезами. Получилась картинка покруче, чем легендарно плачущий Ельцин.

Кандидат Грудинин отказался от дебатов и демонстративно покинул студию, чтобы пару раз вернуться - подарить цветы оскорбленной Собчак и наткнуться на подготовленную к эфиру информационную «бомбу»: якобы обманутую Грудининым работницу его «Совхоза имени Ленина» с говорящей фамилией Филькина. Инициатор филькиной «бомбы» кандидат Сурайкин кинулся с кулаками на доверенное лицо Шевченко и обозвал его «мразью», но был выведен из студии охранниками. Словом, ребята отработали обязательную программу на все сто, а что они там проповедовали, чем пытались увлечь избирателей, уже совершенно неважно. Мол, не дебаты и были.

Однако, досмотрев сериал до конца, лично я призадумался.

Слишком уж много получилось «случайностей». Ненароком возникли некоторые подозрения.

Может, мат Жириновского и стакан воды, выплеснутый в него Собчак, были заранее прописаны в сценарии? И не было ли у этого внешне как бы спонтанного маппет-шоу закулисного кукловода? После вчерашнего финального эфира эти вопросы окончательно превратились в риторические. А мы что, ожидали чего-то другого?

Карабас Барабас, конечно, имеется, и зовут его «коллектив политтехнологов». Удивляет другое - банальность вывернутых из загашника под финал крапленых козырей. Крайне грубая, топорная работа! Когда «товарищ Максим», вопреки всем законам о выборах, приволок в студию «доверенное лицо» Филькину и пригрозил оппоненту: «Я тебе щас челюсть сломаю, мразь!» - даже последнему идиоту стало понятно, что Сурайкин и есть стопроцентный спойлер, то есть фальшивый кандидат, выпущенный ради «мочилова» потенциальных соперников Путина. Увы, то же самое стало ясно и с гражданкой Собчак.

Снобы, выступающие за бойкот выборов, конечно, тут же завопят, что все в этом «цирке» было просчитано загодя, и вся комедь про семь стариков и одну девушку и есть грандиозный фейк-проект Кремля. А я им отвечу, что, возможно, и фейк, однако «просчитано» далеко не все, и как раз вчерашний эфир наглядно показал обратное: в чем-то важном политтехнологи явно просчитались. Иначе не имело бы смысла в финале кампании городить очередной скандал и тащить в студию «филькину бабу» на потеху плебсу.

Вы заметили, как в момент эпического эпизода с «дольщицей» Сурайкина многие кандидаты стыдливо опустили глаза? И немудрено. Настолько все это выглядело дешево и пошло. Даже насквозь прожженному телеведущему Соловьеву сделалось заметно не по себе. Пересмотрите эфир. Проследите за движениями рук и физиогномикой. Под самый занавес предвыборного шоу что-то явно пошло не так. То ли Мальвина «не тому дала», то ли Буратино получил какой-то неожиданный процент.

Саша Донецкий