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Реплика Донецкого: Триумф доли

Ну, что? Сбылся самый жуткий кошмар либерала. Путин получил без малого 77% голосов, что на выборах президента абсолютный рекорд, начиная с 1991 года.

Высокий результат Путина ожидался, и все равно выглядит неожиданно, ведь он превзошел даже, казалось бы, неумеренно оптимистический прогноз в 70%, выданный задолго до дня выборов первым замом администрации президента Сергеем Кириенко. До идеального соотношения 70 на 70, правда, чуть-чуть не дотянули - явка по России составила 67%, но и она оказалась выше, чем предсказывали. Так что полученный результат с полным правом и без всяких обиняков можно назвать триумфом Путина-2018.

Псковская область в целом показала близкие к общероссийским цифры: 75 у Путина на 65 явки, что теперь, вне сомнений, пойдет в зачет врио губернатора Михаила Ведерникова, команда которого исполнила обязательную программу по легитимации следующего срока Путина без сучка, без задоринки. Можно прямо сказать, что Ведерников со своей задачей справился, облизбирком отработал без сбоев, вбросов и жалоб нет, и, что бы теперь ни утверждали всуе политические лузеры всех мастей, оправдывая свое фиаско, исполняющий обязанности главы региона создал себе серьезный задел на всю будущую губернаторскую кампанию, которая, считайте, уже стартовала. И стартовала на позитивной ноте. Не зря Михаил Ведерников отжимался символические восемнадцать раз на набережной реки Великой на фоне инсталляции «Россия начинается здесь» у Псковского Кремля.

Что до прочих участников предвыборной гонки, то и здесь псковские цифры в целом соответствуют общероссийским итогам. В сравнении с результатом 2012-го года почти 5% по России утратили коммунисты: бизнесмен-сталинист Грудинин получил почти 12%. Замкнул тройку Жириновский, набрав семь, что даже несколько выше цифры по стране. И все равно бессменный лидер ЛДПР сильно расстроился, устроив ночью в прямом эфире телеканала «Россия-1» форменную истерику - обидно ему стало, блин.

Лично для меня эти итоги подтвердились на собственном опыте: если шесть лет назад ни один из моих близких не голосовал за Путина, то в этом году их оказалась аж двое, хотя прежде они как раз и голосовали за лидеров КПРФ и ЛДПР. Можно, конечно, считать эти совпадения случайностью, но политологи уверяют: проценты Зюганова и Жириновского в 2018-м году ушли к Путину.

А вот кому действительно нужно соболезновать, так это бессменному лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому, который набрал ровно в 10 раз меньше голосов, чем публично надеялся. Его издевательски обошла на повороте дебютант политических склок Ксения Собчак, причем обошла не только в мегаполисах - в Питере и в Москве, но и в нашем заведомо «яблочном» крае.

Уж как приверженцы «Яблока» кичились своими недавними победами на муниципальном уровне, и вдруг — столь оглушительный провал! И это несмотря на весьма активную кампанию в поддержку кандидата, проведенную Львом Шлосбергом онлайн и оффлайн, невзирая на шумный визит в Псков и окрестности самого Григория Явлинского, в то время как фанаты Собчак могли похвастать разве что сгоревшим как-то невпопад автомобилем.

Повторюсь, Явлинский провалился с треском, и здесь, разумеется, нельзя отрицать, что ему крупно подгадили сторонники Алексея Навального, объявившие выборам бойкот. В масштабах абсолютных цифр их «забастовка избирателей», возможно, и не имела большого значения, и равна статистической погрешности, а вот у демократического кандидата Явлинского навальныши процента два-три точно оттяпали, и никакие, самые отчаянные, мантры Шлосберга «за выборы» уже не помогли. Сегодня Явлинский — стопроцентный политический банкрот и может смело отправляться на свалку истории вслед за Жириновским.

Ну, а Путин нынче - триумфатор, как бы кто к нему не относился — падал в благоговении ниц, или проклинал под водочку на кухне. Его доля 76,6% говорит сама за себя.

Здесь напомню, что слово «доля» имеет в русском языке, как минимум, два значения. Первое - часть от целого, процент. И второе - участь, судьба. Так вот, по итогам вчерашних выборов, как ни крути, получается, что Путин - это наш национальный фатум, наш хард-рок. Четверть века у власти - не шутки. Это даже не выбор, а именно Участь с заглавной буквы. Подобно погоде, которую глупо ругать, а необходимо принимать как данность.

Рисунок Игоря Шаймарданова из серии «ДР Арины Р»

Саша Донецкий