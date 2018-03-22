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Реплика Донецкого: Про пеленальные столики online

Глупо отрицать очевидное: смартфон круто изменил нашу повседневную жизнь. Мобильная связь, соединенная с интернетом и соцсетями, творит чудеса. Сегодня всякий человек - «сам себе СМИ», что наглядно демонстрирует не только президент США Дональд Трамп, но и любой городской сумасшедший.

В прежние годы они ходили по редакциям и строчили анонимки, а теперь постят сообщения и селфи. О том, что кто-то пукнул, должен узнать весь белый свет. Вот тебе и новый флешмоб, очередная акция. Так называемые «общественники» иногда способны создавать невообразимый хайп, причем зачастую на пустом месте, по ничтожному поводу. Или из каких-то личных корыстных интересов. Создается информационный шум, который поглощает все вокруг, и прежде всего - элементарный здравый смысл. Удивительно, но публика ведется, отвлекается на пустяки. Реагируют чиновники, профессиональные медиа.

Дело не в том, что кто-то виртуально сходит с ума. А в том, что в публичном пространстве девальвируются реально серьезные проблемы. По отношению к весомым поводам возникает недоверие. Так случилось, например, с благотворительностью. Слишком много фондов и фирм из разряда «Рога и копыта» занялись этим лукавым бизнесом. При этом отличить подлинных благотворителей от фейковых обычному человеку сложно, а зачастую и невозможно. В итоге - большинство людей просто перестало реагировать на призывы о помощи в сети. Это ведь наверняка обман! Никто не хочет делиться своими кровно заработанными копейками с какими-то мошенниками.

С общественными инициативами, увы, подчас происходит нечто похожее. Вот только один, но яркий пример. Начальник городской пресс-службы в декрете Анна Насыбулина начала в сетях акцию, которую назвала «Пеленальный столик в Пскове». И вот теперь она ходит по всем общественным заведениям, кафе и магазинам, отслеживая, есть там столик для пеленания, или его нет? Если столик имеется, Анна публикует благодарственный пост. Если столика нет, следует примерно такой текст: «...мама любит супчик и не оставляет надежд на то, что и здесь появится пеленальный столик». Когда Анна и ее малыш добрались до Мальской долины, то и там, наблюдая, как катаются лыжники и сноубордисты, заметили отсутствие нужного девайса: «Хорошее место, - констатировала Анна, - не хватает лишь пеленального столика!».

Да что там Мальская долина! Со своей акцией общественница, используя служебные связи, добралась уже до уполномоченной по правам ребенка в псковской области Натальи Соколовой, дошла до главы Пскова Ивана Цецерского и пресс-центра областной газеты. «Пеленальный столик должен стать частью формирования доступной среды для маломобильных граждан, к которым относятся и дети 0+», - на полном серьезе пишет Анна. И нет предела энтузиазму и благому напору - даешь пеленальные столики буквально везде: в каждом офисе, учреждении, магазине или точке общепита!

Не беда, что в Пскове полно проблем: Ганза на подходе, а на улицах и тротуарах снова сошел асфальт, и подрядчики УГХ лихо гоняют грязь туда-сюда, и нет ни одного приличного общественного туалета в туристическом центре, не говоря уж о том, что пенсионерам и малоимущим не хватает денег на молоко и лекарства. Нет, все это пустяки, главное - пеленальные столики. И я уже боюсь предположить, за что мы начнем биться, когда малыш Анны немножко подрастет, и пеленальные столики ему станут не нужны - за детские велодорожки или автоматы с бесплатными презервативами?

Прошу понять меня правильно. Я не хотел никого обижать и вовсе не против пеленальных столиков в общественных местах, а тем более не против велодорожек с презервативами. Меня не устраивает хайп, бессмысленный и беспощадный, как русский бунт, на который зачем-то ведутся государственные мужи. Хайп, уводящий от наших настоящих нужд и забот. Здоровые дети вскоре вырастут, а вот маломобильные группы 1+ действительно нуждаются в помощи и содействии.

Зачем же выдавать сугубо приватную выгоду за якобы общественный интерес?

Саша Донецкий